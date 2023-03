Paris Saint-Germain, con Lionel Messi y Kylian Mbbapé, recibe al Rennes

18/03/2023 - 10:54 Deportivo

Paris Saint-Germain (PSG), con el campeón mundial Lionel Messi y Kylian Mbbapé, intentará dar mañana otro paso hacia un nuevo título como campeón de Francia cuando reciba en el Parque de los Príncipes al Rennes, desde las 13:05 de la Argentina.



El PSG es puntero con 10 unidades de ventaja sobre el Marsella, en una campaña que parece indicar que será inevitable que el equipo parisino logre su noveno título de Ligue 1 en los pasados 11 años.



El PSG jugará ante un Rennes que se posiciona en el quinto puesto con 47 unidades y que aún tiene algunas aspiraciones de clasificación para Liga de Campeones.



Pese a la eliminación de la Champions ante el Bayern Munich alemán, el clima no estaba enrarecido en PSG pero todo cambió cuando ayer Messi abandonó un entrenamiento antes de tiempo.



Algunos medios galos indicaron que el rosarino dejó el campo a causa de algún malestar físico, pero otros citaron como razón una discrepancia con el técnico parisino Christophe Galtier.



Si bien Messi y PSG siguen negociando una eventual renovación de su contrato, el "10" podría iniciar ante Rennes la recta final de sus partidos en el Parque de los Príncipes.



Messi está jugando su segunda temporada en PSG y es mejor que la primera. Para Galtier, su rendimiento es un éxito "con 18 goles y 17 asistencias", pero un sector de la hinchada y de la prensa no están conformes y creen que no se mueve lo suficiente.



El París Saint Germain podría estar tentado a construir un plantel enteramente alrededor de Mbappé, su otra superestrella y de 24 años, lo que rompería la actual fórmula del tridente con Messi y el brasileño Neymar, quien esta fuera de las canchas tras ser operado de una lesión en un tobillo.