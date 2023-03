Creighton y McCrory son co-líderes en Termas de Río Hondo Invitational

19/03/2023 - 02:28 Deportivo

Con globales de 17-bajo par 199, el canadiense Myles Creighton y el estadounidense Jake McCrory empatan en lo más alto del tablero de posiciones del Termas de Río Hondo Invitational, cuarto torneo de la temporada 2022-23 del PGA TOUR Latinoamérica y tercer evento del Zurich Argentina Swing. El hotel oficial del certamen internacional es el Amerian Carlos V de la ciudad termal.

El dúo de líderes se separa por dos golpes del estadounidense Conner Godsey (67) y el líder de los primeros 36 hoyos de juego, el también estadounidense David Pastore (70). El top-5 lo cierran a tan solo tres golpes de los punteros, el argentino y cuatro veces ganador en PGA TOUR Latinoamérica, Tommy Cocha (65) y Chris Crawford (67).

El ascenso más notable de la tercera ronda en el Termas de Río Hondo Golf Club corrió por cuenta del estadounidense Josh Goldenberg. El ganador de la Dev Series Final firmó un 65 que lo catapultó 36 puestos en la general. Al domingo llega empatando el puesto 13 con un total de 11-bajo par 205.

De los 17 argentinos que superaron el corte, además de Cocha los otros dos que se mantienen en el top-10 son Marcos Montenegro (68) y Jesús Montenegro (69). Ambos empatan en el séptimo lugar con globales de 13-bajo par.

En tanto que el puntero, Myles Creighton, tiene planeado jugar los tres torneos que tiene el Tour por delante en las próximas semanas. El canadiense finalizó ayer con dos birdies en sus últimos tres hoyos para ponerse en carrera por la victoria en la provincia de Santiago del Estero.

"No ha hecho mucho viento y eso ha sido bueno para aprovechar algunos hoyos donde puedes fácilmente llegar en dos tiros. En el 10 pegué un mal segundo tiro pero pude hacer un buen bogey que no me incomodó en lo que vino después. Terminar con esos birdies me da mucha confianza para la ronda final", sostuvo Creighton.