VIDEO | Messi fue silbado y abucheado por hinchas del PSG en el Parque de los Príncipes

19/03/2023 - 15:03 Deportivo

El astro argentino Lionel Messi recibió silbidos de los hinchas del París Saint-Germain en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa durante el anuncio de la alineación antes del partido frente a Rennes por la Ligue 1.



Un sector de la parcialidad del PSG expresó así su malestar con el capitán del seleccionado argentino después de la eliminación en la Liga de Campeones de Europa y mientras se desarrollan las negociaciones para la renovación de su contrato.



Messi, Balón de Oro del Mundial Qatar 2022 y reciente ganador del premio FIFA The Best, tiene vínculo en París hasta el próximo 30 de junio y por el momento no negocia con otra institución.



El enojo con el argentino se reavivó el viernes tras difundirse en redes sociales su retiro del entrenamiento del martes, presuntamente disconforme con un trabajo propuesto por el DT Christophe Galtier.



El club y el padre del jugador, Jorge Messi, desmintieron esas versiones, a la vez que el propio Galtier aseguró en conferencia de prensa que nota al argentino "feliz en el vestuario".



Los abucheos de hoy no fueron los primeros que soportó Messi en la entidad de la capital francesa, ya que también se habían producido -con mayor intensidad- durante su primera temporada y nuevamente tras sufrir la salida de la Champions League.



Messi, de 35 años, lidera el rubro de asistencias (13) en la Ligue 1 y con esa misma cantidad de goles es el segundo mayor anotador de su equipo, junto al brasileño Neymar, detrás el francés Kylian MBappé (19), quien este domingo fue ovacionado por el público en el Parque de los Príncipes.