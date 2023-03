Scaloni no se conforma: "El Mundial ya pasó, hay nuevas metas y la vida sigue"

21/03/2023 - 23:55 Deportivo

El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró que la alegría por la obtención de la Copa del Mundo "ya pasó" y que su nueva meta es que los jugadores "sigan a este nivel" de cara a futuros compromisos.

"La Copa del Mundo para mí ya pasó, aunque estamos en nuestro país y es difícil despegarse de eso, pero ya pasó. Como entrenador tengo una nueva meta, es que los jugadores sigan en este nivel. No es que saliste campeón del mundo y la vida se acabó. No, la vida sigue", dijo Scaloni en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA.

Y puntualizó: "Se puede ganar o perder, pero demostrarle a la gente y a los rivales que somos un equipo muy duro de batir".

"Con las redes sociales, aparecen los goles, pero eso no ayuda porque te hace volver atrás y tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que apuntar que estos jugadores sigan en este nivel. Yo sé que no se van a relajar", prosiguió el seleccionador campeón del mundo, en la previa del partido del jueves ante Panamá, en River Plate, que servirá como festejo de los hinchas con todo el plantel.

En un intercambio simpático entre los periodistas, que incluyeron algunas risas y cánticos, Scaloni dijo: "No me levanto todas las mañana pensado que soy campeón del mundo. Voy a mi pueblo y es normal. No me cambió mucho. Les dije a los jugadores que somos el reflejo de muchas cosas, debemos entender lo que le transmitimos a la gente. Esto sigue siendo fútbol, hay problemas más grandes como para pensar que les arreglamos la vida".

El mensaje fue que empieza un nuevo proceso y. errados o no, tomaremos la mejor decisión posible, los campeones del mundo no corren con ventaja para nada, hay chicos que están creciendo, jugando en buen nivel, depende de lo que pase en la cancha".

El ex defensor de Newell's Old Boys y Estudiantes La Plata dijo que siente "una alegría enorme" por la demostración de afecto de la gente en las calles y quiere que los jugadores vivan la misma sensación.

"La gente está contenta y ven a los jugadores o a nosotros, como héroes. Es una alegría que todavía perdura. Me gustaría que los jugadores lo vivan, salgan a la calle, lo vean y reciban esa alegría", indicó el seleccionador argentino.