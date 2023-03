El testimonio del joven que entró "como si nada" a la AFA y llegó a tomarse una foto con Messi

23/03/2023 - 15:25 Deportivo

Fernando Palacios se convirtió en noticia luego de que burlara la seguridad del predio de la AFA e ingresara "como si nada" (según sus propias palabras). Gracias a su osadía, pudo llegar hasta los vestuarios, saludar a los campeones del mundo y hasta tomarse una foto con Lionel Messi. En diálogo con TN, contó cómo lo hizo.

Cómo hizo para burlar la seguridad del predio de la AFA

“Yo había visto cómo era el predio por afuera y en una parte, digamos que por atrás, hay una especie de bosque y me mandé por ahí. Pura rama, pinches, mugre. Terminé todo raspado, pero al final entré y estuve como 10 minutos caminando por adentro hasta que aparecí por la cancha de béisbol. Ahí había una especie de muro, trepé, observé todo, salté y bajé a la cancha. Me encontré con los cancheros, hablé con ellos, obvio que nunca les dije que me había colado”.

“Un poco más adelante había policías que me miraban y ahí me puse a hablar, les preguntaba cosas como para hacerles un entre, si necesitaban agua o si querían algo. Ellos me preguntaron si trabajaba ahí, les dije que sí y pude seguir. Pasé, trepé una reja, un paredón y estaba en el predio de la AFA, en las canchas de entrenamento de la Selección, bah. Ahí saqué una carpeta que tenía como para disimular que estaba haciendo algo, y un segurdad me dijo que no podía usar el celular, porque obvio que yo quería filmar, sacar fotos”.

“Así que lo guardé, vi el entrenamiento del miércoles a la tarde, ya estaba terminando. Cuando los jugadores se metieron al vestuario me mandé y nunca nadie me djo nada. Ahí saludé a Armani, a Paredes, a Dybala, ¡casi todos!”

“Gio, ¿dónde está el 10?″

El momento más increíble de la filtración de Fernando Palacios, de 30 años y habitante de la localidad de Azul, en el predio de la AFA en Ezeiza fue cuando al ver a Gio Simeone en el vestuario, le dio la mano y le preguntó: “Gio, ¿dónde está el 10, el más buscado?”.

Palacios contó a TN que el delantero argentino del Napoli le hizo un gesto con la mirada hacia donde estaba Messi. “Me hizo una seña de ojos, giré, lo vi a Leo y fue una emoción terrible. Ahí nomás me acerqué, le di la mano, le agradecí por tantas alegrías, él me dio la mano, estaba muy sorprendido, hice dos selfies rápidas porque tenía poca batería y estaba muy nervioso y ansioso y listo”, contó.

“Cuando se dieron cuenta, me sacaron a los empujones”

Fernando Palacios contó que apenas terminó de sacar sus nerviosas selfies con Messi, “llegó un utilero mala onda y me sacó. Llamó a un seguridad, ahí me retaron, me sacaron a la fuerza, a los empujones, me tomaron los datos y nada más”, aseguró.

Lejos de asustarse, Fernando decidió volver a su ciudad. “Ahí me tomé un colectivo de Cañuelas a Monte Grande y de ahí a Azul. Llegué esta mañaba a las 10, descansé un rato y listo. Yo estoy feliz. Me gusta mucho el fútbol, estoy haciendo el curso de técnico y hubiese querido ver al Chiqui Tapia para hablar con él. Acá, en Azul, todo es muy amateur, por eso cuando voy a las grandes ciudades me conmuevo, siento mucha pasión y bueno, si encima puedo llegar a Messi, ¿por qué no lo voy a hacer?”, finalizó.