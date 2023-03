Las palabras de Messi y Scaloni, en la fiesta de la Selección

23/03/2023 - 23:01 Deportivo

El primero en hablar tras el partido y durante la parte final de la fiesta de los campeones del mundo, fue Lionel Messi.

“Primero que nada darles las gracias por todo el cariño que venimos recibiendo. Desde la Copa América hasta el día de hoy fue todo increíble. Siempre nos esforzamos por esto. Por venir a mi país para tratar de ganar la Copa América, la Finalissima y lo mejor de todo, la Copa del Mundo. Nosotros hicimos todo lo posible siempre”, comenzó Messi.

OVACIÓN TOTAL A MESSI: "Les dije que íbamos a hacer todo lo posible para ganar ésto", le dijo a la gente. pic.twitter.com/AxWxAs2Tix — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2023

“Este grupo dio todo por este país, por la camiseta. Pasó mucho tiempo para volver a ganar esta Copa del Mundo. Ojalá no pase tanto tiempo otra vez. A veces por pequeños detalles no se puede conseguir. Es muy difícil y lo conseguimos. Hoy es una fiesta y disfrutemos de esta tercera estrella”, continuó.

Luego, Lionel Scaloni emocionado, se dirigió a la gente.

“El padre de la Scaloneta está ahí en la tribuna, el que me vino a ver hoy (por su padre) Agradezco a este grupo de jugadores. El fútbol es de ellos Todos los que se ponen esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor. Fue increíble. A veces los resultados no se dan, pero esta vez sí se dio. Sin este grupo no se hubiese conseguido nada”, manifestó el DT.

"La Scaloneta":

Por este momento de los festejos de la Selección Argentinapic.twitter.com/zqkpFqQQjz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 24, 2023

“Ver a la gente asi no tiene precio. En mi vida pensé que iba a tener este reconocimiento. Es todo por estos jugadores y por ustedes, la gente. Esto es por y para ustedes. Disfrútenlo”, cerró.