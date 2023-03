Santiago del Estero se pone en "modo Selección": comienza la logística

24/03/2023 - 12:41 Deportivo

En la ciudad de Santiago del Estero ya se respiran aires de Selección Argentina. De Messi, del Dibu, de toda la Scaloneta. Y es que recibir a los campeones del mundo demanda mucha logística, para lo cual ya se pudo observar movimiento en las calles.

Este viernes, por ejemplo, comenzaron a colocarse vallas a los alrededores del hotel céntrico en el que se hospedarán los jugadores.

OTROS DETALLES

Desde el Gobierno provincial quieren que la histórica visita del equipo que comandan Lionel Messi desde la cancha y Lionel Scaloni desde el banco, sea completa y multitudinaria.

Es para ello que organizan un masivo recibimiento de parte de los santiagueños, durante uno de los tres recorridos que tendrá el seleccionado argentino durante su estadía en la ciudad Capital: desde el aeropuerto al hotel Hilton Garden Inn; desde el hotel al estadio; o bien desde el estadio hasta el aeropuerto, tras disputar el amistoso.

Todas las posibilidades están abiertas, indicó una fuente oficial, que resaltó que la idea es que la gente que no pueda ir al estadio, tenga un contacto cercano con los campeones del mundo y que ello no entorpezca la agenda deportiva. Sin embargo, aclaró que la decisión final es de la AFA y que hay varios factores condicionantes. En el caso de que se concrete, se utilizaría el micro descapotable de la AFA que utilizó el seleccionado en la caravana de diciembre cuando salió de Ezeiza y no pudo llegar al Obelisco debido a la masiva presencia de hinchas que superó los cinco millones de personas.

Lo que está confirmado es que el seleccionado argentino se alojará en el hotel Hilton Garden Inn y la selección de Curazao en el NH, en el barrio Centro. Mientras tanto, la delegación de la AFA lo hará en el hotel Las Marías de La Banda.

Desde el gobierno provincial buscan asegurar un circuito en el cual la gente pueda ver y saludar a los campeones del mundo. Se utilizaría un colectivo descapotable o bien uno cerrado, todo dependerá, en el caso de darse este recibimiento, del tiempo.