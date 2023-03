Los campeones del mundo golearon a River Plate en el "amistoso informal"

24/03/2023 - 20:24 Deportivo

El seleccionado argentino de fútbol, campeón del mundo en Qatar 2022, goleó hoy a River Plate en un "amistoso informal" por 4 a 1, el día después de la gran fiesta en el Más Monumental con más 83 mil hinchas y del éxito ante Panamá por 2-0



La práctica, con dos tiempos de 30 minutos, se desarrolló en el predio de la AFA, donde el seleccionador Lionel Scaloni dispuso de una formación con jugadores que no fueron titulares en su mayoría y casi ni sumaron minutos ante los panameños.



En consecuencia, Argentina se alistó con Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Juan Foyth y Lisandro Martínez; Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso; Nicolás González, Lautaro Martínez y Paulo Dybala.



River, puntero de la Liga Profesional de Fútbol, formó con Franco Armani (Ezequiel Centurión); Milton Casco, Leandro González Pírez, Jonatan Maidana y Enzo Díaz; Enzo Pérez; Rodrigo Aliendro, José Paradela, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Lucas Beltrán.



El campeón del mundo se impuso ante el equipo dirigido por Martín Demichelis con goles de González, Dybala y un doblete del ingresado Ángel Correa. El delantero cordobés Matías Suárez descontó para los "Millonarios".



Scaloni aprovechó para realizar cambios ilimitados con la idea de ver en acción a aquellos que no estuvieron en el Más Monumental frente a Panamá y que estos futbolistas recuperaran rodaje, por interés de los clubes, informó Télam.



Los jugadores que se desempeñaron ante Panamá efectuaron tareas regenerativas en el gimnasio del predio de la AFA.



En la previa del amistoso informal, tanto la cuenta de Argentina como de River subieron videos a las redes donde se exhibieron saludos entre Scaloni, Demichelis, Pablo Aimar y Germán Lux, excompañeros en la Selección.



La 'Scaloneta' tiene programado un nuevo entrenamiento mañana, en horario matutino. Por la noche está estipulado que el plantel se quede en el predio como parte de un nuevo festejo por la obtención de la Copa del Mundo, junto con sus familiares.



El domingo será jornada libre para toda la delegación. Al día siguiente, el campeón del mundo emprenderá un viaje chárter a Luque, Paraguay, para asistir al homenaje de la Conmebol, a instancias de su presidente, Alejandro Domínguez, de gran relación con Claudio Tapia, titular de la AFA.



El plantel argentino será eje de un reconocimiento por la conquista en Qatar, en la tarde paraguaya. El encuentro también se antoja como una suerte de estrategia de marketing para apoyar la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para el Mundial 2030.



Una vez cumplido el compromiso en Conmebol, la delegación argentina partirá rumbo a Santiago del Estero, la sede del amistoso ante Curazao.



Por su parte, el capitán de la Selección, Lionel Messi, expresó hoy su "felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando" de la consagración en el Mundial de Qatar como ocurrió anoche en el amistoso ante Panamá



"Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño", escribió esta mañana en su cuenta de Instagram, horas después de la multitudinaria fiesta.



"Están siendo unos días muy muy especiales y sólo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos. ¡Gracias!", expresó en un posteo que al instante generó miles de interacciones.



Messi, de 35 años, convirtió de tiro libre el segundo tanto del partido y alcanzó el gol número 800 de su carrera profesional, sumados los anotados en Barcelona, París Saint-Germain y la Selección.



El capitán quedó a sólo uno de los 100 tantos con la camiseta argentina, algo que buscará cumplir el martes cuando el seleccionado campeón del mundo se enfrente a Curazao en Santiago del Estero en el segundo y último amistoso de celebración por la tercera estrella.