Güemes va por su primer triunfo como visitante

25/03/2023 - 00:43 Deportivo

Con un envión anímico importante, Güemes se presentará esta tarde en la ciudad entrerriana de Paraná, donde enfrentará a Patronato, en busca de su primera victoria como visitante en la Primera Nacional.

El partido, correspondiente a la octava fecha de la Zona A, se jugará en el estadio Pedro Mutio de Paraná, con el arbitraje de Ariel Cruz y con transmisión de TyC Sports Play.

El equipo de Walter Perazzo viene de ganarle a Gimnasia de Mendoza por 1 a 0, en condición de local, con gol de Lucas Cano, quien aparece en la convocatoria para este partido.

El entrenador también llevó a estos jugadores: Juan Pablo Romero, Juan Mendonça, Mauro Zurita, Marcos Mieres, Matías Escudero, Brian Machuca, Gonzalo Gamarra, Matías Vera, Michael Sambataro, Alexis Vega, Leonel Álvarez, Matías García, Camilo Albornoz, Sebastián Carruega, Lucio Almada, Maximiliano Casa, Iván Santacruz, Iván Maggi y Matías Sosa.

Güemes deberá jugar un partido muy inteligente en Paraná, a sabiendas de que Patronato es un rival de sumo cuidado a pesar de que no viene cumpliendo una buena campaña. De los seis partidos que disputó, ganó uno, empató cuatro y perdió uno, por lo que se mantiene en la zona baja de la tabla.

Un triunfo ante Patronato puede ser clave para el despegue definitivo del equipo de Perazzo, que todavía no ha alcanzado su techo en el rendimiento colectivo.

Otros partidos

Los otros encuentros a celebrase hoy por la Zona A serán: Alvarado vs. Almirante Brown (19); Flandria vs. Defensores de Belgrano (15.30), Agropecuario vs. San Martín de Tucumán (17, por DirecTV).

Por su parte, por la séptima jornada de la Zona B lo harán: Villa Dálmine vs. Ferro y Estudiantes de Buenos Aires vs. Brown de Adrogué (ambos 15:.30) y Dep. Madryn vs. Gimnasia de Jujuy (16:00).