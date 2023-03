Con el debut del hijo de Gallardo, River Plate le ganó un amistoso a la U de Chile

25/03/2023 - 23:52 Deportivo

Con el debut del hijo de Marcelo Gallardo, Matías, de 19 años, River le ganó en un partido amistoso de alto nivel a la Universidad de Chile por 4-3 en Salta, con buenas actuaciones de Andrés Herrera, Esequiel Barco y Agustín Palavecino.



El encuentro que fue vibrante y bien jugado arrancó con derrota parcial de 2-0 y luego el equipo 'millonario' lo dio vuelta con tantos de Herrera en la etapa inicial y después cerraron el resultado Miguel Borja, Barco y Pablo Solari,



Con un equipo alternativo y de suplentes, tanto la formación de los DT Mauricio Pellegrino como la de Martín Demichelis, el amistoso en Salta arrancó con un ritmo intenso y con una situación muy clara, a partir de un disparo de Palavecino que se fue muy cerca del travesaño.



El primer avance de la 'U' de Chile también fue peligroso por algunas dudas en la defensa de River y enseguida llegó el gol, tras una jugada rebotada que le quedó a Israel Poblete y su disparo sin fuerza se le escapó a Ezequiel Centurión cuando solamente se jugaban 5 minutos.



River, rápidamente, lo fue a buscar pero terminó mal un avance y una contra muy buena que Emanuel Mammana no pudo cortar, dejó a Nicolás Guerra para que le tire el centro a Crístian Palacios, quien -de palomita- puso el partido 2-0, en apenas 18 minutos.



River volvió a salir a buscar su gol con buenas jugadas colectivas y a los 20 minutos el lateral Andrés Herrera tomó una pelota apenas ingresando al área y no dudó en disparar seco para propiciar el descuento.



Lo pudo empatar River con una buena jugada de Solari y Barco que terminó en la posibilidad de Borja, quien -de taco- no pudo concretar la igualdad, en un ensayo muy bien disputado.



La parte final comenzó con el empate de River, luego de una gran jugada de Palavecino con habilitación a Herrera que la metió adentro con un centro bajo para que Miguel Borja la empujase adentro del área chica.



El partido tuvo en esos momentos un dominio total de River con muy buenas actuaciones individuales de Herrera, Palavecino y Barco.



Así fue que a los 12 minutos llegó el tercero con un Barco fenomenal que combinó con Herrera, quien otra vez jugó muy alto, y el exIndependiente llegó para la definición con un tiro que doblegó las manos del arquero.



Luego del gol se produjo el debut del hijo de Marcelo Gallardo, Matías, quien a sus 19 años, puso un pie en primera en la misma cancha donde se estrenó el 'Muñeco' como entrenador, a mediados del 2014.



Además del hijo del anterior DT, el actual estratega Demichelis hizo debutar también al volante central Matías Sanchez, al volante creativo Esteban Fernández, al delantero Joaquín Flores, al zaguero central Daniel Zabala y al lateral izquierdo Gonzalo Trindade.



En medio de todos esos estrenos de los juveniles en una contra donde la defensa de la U quedó muy mal parada, Alfonso habilitó de cabeza a Borja que dejó solo a Solari para que el delantero no tenga más que empujarla y poner el 4-2



Sobre el cierre, un tiro libre de Leandro Fernández se transformó en golazo y permitió el descuento de la formación chilena.







-Síntesis-



River Plate: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Agustín Palavecino, Tomás Castro Ponce, Franco Alfonso; Esequiel Barco; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.



Universidad de Chile: Cristóbal Campos; Juan Pablo Gómez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia y Marcelo Morales; Renato Cordero, Israel Poblete, Federico Mateos y Lucas Assadi; Nicolás Guerra y Crístian Palacios. DT: Mauricio Pellegrino.







Goles en el primer tiempo: 6m Poblete (UCH); 18m Palacios (UCH) y 20m Herrera (RP)



Goles en el segundo tiempo: 2m Borja (RP); 12m Barco (RP); 22m Solari (RP) y 42m Leandro Fernández (UCH)







Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Sebastián Sánchez por Elías Gónez (RP); 18m Matías Gallardo por Palavecino y Esteban Fernández por Barco (RP); 28m Lucas Beltrán por Solari y Daniel Zabala por Mammana (RP); 31m Jonathan Andia por Gómez y Leandro Fernández por Guerra (UCH); 35m Gonzalo Trindade por Alfonso y Joaquín Flores por Borja (RP); 38m Daniel Navarrete por Morales y Jeison Fuentealba por Mateo (UCH) y 44m Renato Huerta por Assadi y Enzo Fernández por Poblete (UCH).







Estadio: Padre Martearena (Salta)



Arbitro: Yael Falcón Pérez