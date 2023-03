Scaloni comienza a definir el equipo para el duelo ante Curazao

25/03/2023 - 23:59 Deportivo

La selección no deja de entrenarse tras los festejos y los reconocimientos. Después de un comienzo del día con homenajes varios, tanto para el plantel de la Selección Argentina como para Lionel Messi, la "Albiceleste" retornó ayer a los entrenamientos de cara al próximo amistoso ante Curazao, el martes en Santiago del Estero.

En el marco de una gira por el país más relajada que de costumbre, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó tareas livianas y trabajos de definición durante la mañana del sábado. Asimismo, los jugadores también participaron de un entrenamiento de fútbol reducido, sin que el DT pare un equipo de cara al duelo del martes.

Lo cierto es que se espera que el entrenador ponga como titulares a varios de los que no jugaron o no sumaron muchos minutos ante Panamá. Incluso hasta podría darse el estreno de alguno de los "europibes" que fueron convocados para la gira. Lo cierto es que, por ahora, Scaloni no reveló nada de cara al partido del martes en Santiago del Estero.

Teniendo en cuenta la idea de rotación y de que todos tengan su momento en la cancha para celebrar el Mundial, el posible equipo que podría jugar ante Curazao sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Todo eso, teniendo en cuenta que jugadores como Nicolás González y Ángel Correa también podrían sumar minutos, además de una posible rotación en el arco con Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Esto podría confirmarse si en la jornada de hoy hubiera un ensayo futbolístico.