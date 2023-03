Deck vuelve a ponerse la camiseta de Real Madrid

26/03/2023 - 01:03 Deportivo

Gabriel Deck volverá a ponerse la camiseta de Real Madrid esta tarde, cuando su equipo enfrente a Fuenlabrada, en el marco de la 24ª fecha de la Liga Endesa del baloncesto español.

El partido se jugará en el Pabellón Fernando Martín, desde las 13.30 (hora argentina).

El santiagueño estará a disposición del entrenador Chus Mateo, que deberá decidir si lo incluye en la formación inicial como ocurrió en la gran mayoría de los compromisos del conjunto "merengue".

En la primera rueda, Real Madrid se impuso ante Fuenlabrada por 91 a 69, en el WiZink Center, con Deck (22) liderando a siete jugadores en dobles dígitos de valoración.

Real Madrid viene de ganarle a la Virtus Bologna por 96 a 79, el viernes pasado, en partido de la Euroliga, en tanto que por Liga Endesa, perdió su último compromiso ante Baskonia por 95 a 88, en calidad de visitante.

Hoy se cumplirá la siguiente programación: Betis vs. Unicaja Málaga, Tenerife (Leandro Bolmaro) vs. Gran Canaria (Nicolás Brussino), Baskonia vs. Bilbao Basket, Fuenlabrada vs. Real Madrid (Gabriel Deck) y Zaragoza vs. Valencia (Gonzalo Bressán).

La fecha comenzó ayer con cuatro partidos, entre los que se destacó el triunfo de Barcelona en el clásico regional ante Joventut de Badalona por 87 a 81 para quedar como provisorio líder.

Nicolás Laprovíttola, de 33 años, ingresó como titular en el elenco del DT Sarunas Jasikevicius y estuvo en cancha durante casi 26 minutos. El exjugador de San Antonio Spurs firmó una planilla de 5 unidades (0-1 en dobles, 1-6 en triples, 2-2 en libres), 5 asistencias y 4 rebotes.

Por su parte, el cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol) consiguió 8 puntos, 4 rebotes, 1 pase gol y un robo en 12m. para Manresa, que superó como visitante a Basquet Girona por 86-79.

En el quinteto perdedor, en tanto, el alero marplatense Patricio Garino concretó una planilla de 3 puntos, 2 asistencias y 2 recuperos en 17m., mientras que el oriundo de Tres Arroyos, Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo), finalizó con un rebote en apenas 6 minutos que participó.