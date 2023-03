26/03/2023 - 22:17 Deportivo

La derrota ante Tristán Suárez golpeó fuerte en Mitre. Por eso hubo una charla entre cuerpo técnico y jugadores en el vestuario. Y al salir, el defensor Rodrigo Ayala consideró excesivo el premio que se llevó el "Lechero" desde Santiago.

"En los primeros 20 minutos creo que ellos encontraron un poco la pelota, la hicieron circular pero sin profundidad. Y nosotros no estábamos con la intensidad que debíamos tener. Después lo solucionamos con un cambio táctico y ahí empezamos a tenerla más clara nosotros. Ellos se llevan los tres puntos, pero es mucho premio porque vinieron a buscar otra cosa. Nosotros tenemos que seguir mejorando", analizó el lateral izquierdo.

"Nosotros sabemos que, en casa, tenemos que salir con otra mentalidad, a buscar más desde el principio. Genera bronca porque se llevan un premio excesivo. Creo que hubiera sido justo un empate porque no sé si merecimos ganarlo de manera contundente, pero nosotros hicimos todo el gasto y ellos se llevan mucho", insistió Ayala.

Sobre la jugada del tanto visitante, opinó: "Fue un gol de otro partido, la paró y la clavó en el ángulo. Seguro que hubo errores en el gol y ahora lo vamos a ver en la semana para corregirlo".

Al defensor le incomoda la racha adversa del equipo, pero confía en revertirla. "Preocupa porque hace tres fechas que no ganamos, pero nosotros sabemos que lo vamos a sacar adelante porque tenemos jugadores para hacerlo. Trabajando se sale y seguro el cuerpo técnico nos va a decir los errores que podamos llegar a tener para corregirlos. Confiamos en este grupo porque no se va a rendir nunca", aseguró.

¿A Mitre le faltó juego? "No sé si juego, ellos nos esperaron muy atrás y nosotros entrenamos toda la semana sabiendo eso, que teníamos que mover la pelota de un lado a otro rápido porque ellos por las bandas tenían dificultades. No estuvimos precisos, pero cada vez que les llegamos por las bandas, más por derecha con Kichu, Brian y Facu, nos metimos hasta debajo del arco", respondió. Y cargó contra el arbitraje de Llobet: "Hubo un penal claro, además todas las faltitas eran para ellos, off side por las dudas también para ellos, entonces eso te va metiendo también".

Por último, explicó por qué les faltó precisión." Pasa que cuando te acortan los espacios tenés que tener mucha precisión para mover rápido la pelota y encontrar rápido esos espacios. Ellos cuando encontraron el gol muy temprano, se agruparon atrás y salían de contra", cerró.