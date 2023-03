Quimsa va en busca de otra alegría en el Ciudad

27/03/2023 - 01:25 Deportivo

Con el objetivo de conseguir una victoria que lo afiance como escolta del líder Instituto, Quimsa recibirá esta noche, desde las 22, a Comunicaciones de Mercedes, provincia de Corrientes, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Basquetbol.

El equipo que dirige Leandro Ramella registra un récord de 21 triunfos y 9 derrotas y en su última presentación, también en el estadio Ciudad, apabulló a San Lorenzo por 99 a 69. Hoy volverá a tener en frente a un rival inferior, tanto en lo colectivo como en lo individual, que ocupa el puesto 17 con un registro inverso a la de la "Fusión" (es decir 9 victorias y 21 caídas), pero no deberá confiarse porque el conjunto correntino viene de conseguir un gran triunfo ante Olímpico, en condición de local.

La fase regular está en su tramo final y Quimsa está cerca del objetivo de asegurarse un cupo directo en cuartos de final (lo conseguirán los cuatro primeros), pero necesita de una máxima concentración para no dar un paso en falso en el Ciudad. Además, todavía no renuncia a quedarse con el número uno, posición que actualmente ocupa Instituto de Córdoba (25-5) y para eso ya prácticamente no tiene margen de error.

El de esta noche será el segundo de los tres juegos consecutivos de Quimsa en el Ciudad, ya que le precedió el mencionado triunfo ante San Lorenzo y pasado mañana recibirá a Independiente de Oliva. En abril concluirá la fase regular y a la "Fusión" le esperan seis partidos, cuatro de visitante (Gimnasia, Ferro, Obras y Argentino) y dos de local (Boca y Argentino).