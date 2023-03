Argentina y Santiago del Estero, ¿La nueva sede del Mundial Sub 20?

27/03/2023 - 15:21 Deportivo

La FIFA pospuso el sorteo para la competencia del Mundial Sub 20 de fútbol en Indonesia, el cual iba a desarrollarse desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio, cambiando el escenario por cuestiones políticas/sociales entre este país e Israel que clasificó por primera vez en su historia. Según distintas versiones, desde la AFA se ofrecieron para ser anfitriones.

Argentina y Santiago del Estero, ¿la nueva sede?

Es así que se le abrió una puerta a la Argentina. La Asociación del Fútbol Argentino, comandada por Claudio “Chiqui” Tapia, se habría propuesto como nueva sede del torneo juvenil en caso de que Indonesia sea dada de baja de manera definitiva.

Hay dos focos de interés en nuestro país para que el Mundial Sub 20 se realice en la Argentina. En primer lugar, le daría a la selección Sub 20 la chance de participar del certamen por el derecho que tienen garantizado los países anfitriones. Además, podría ser un buen banco de prueba pensando en la candidatura para el Mundial 2030, conjunta con Uruguay, Paraguay y Chile. Por el momento, no hubo anuncios oficiales.

En caso de que el Mundial Sub 20 se juegue en la Argentina surgen diversos potenciales estadios: además del Monumental, figuran los escenarios de Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Córdoba, Mendoza y La Plata.

Antecedente

El último antecedente de la Argentina como sede de un Mundial Sub 20 fue en 2001. El equipo dirigido por José Pekerman, que contó con figuras como Andrés D’Alessandro, Javier Saviola, Leandro Romagnoli, Maximiliano Rodríguez y Leonardo Ponzio, entre otras, construyó una actuación estupenda y se consagró campeón venciendo en la final a Ghana por 3-0, en el estadio de Vélez.