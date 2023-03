Estos son todos los goles de Messi vistiendo la camiseta de la Selección Argentina

28/03/2023 - 22:55 Deportivo

Estadística goleadora del capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, quien esta noche alcanzó con un triplete los 102 tantos en el amistoso ante Curazao disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero:



.1) 1-3-06, Suiza, vs. Croacia (2-3), amistoso.



.2) 16-6-06, Alemania, vs. Serbia y Montenegro (6-0), Mundial 2006.



.3) 5-6-07, España, vs. Argelia (4-3), amistoso.



.4) 5-6-07, España, vs. Argelia (4-3), amistoso



.5) 8-7-07, Venezuela, vs. Perú (4-0), Copa América.



.6) 11-7-07, Venezuela, vs. México (3-0), Copa América.



.7) 16-7-07, Venezuela, vs. Venezuela (2-0), Eliminatorias.



.8) 20-11-07, Colombia, vs. Colombia (1-2), Eliminatorias.



.9) 4-6-08, Estados Unidos, vs. México (4-1), amistoso.



10) 11-10-08, Buenos Aires, vs. Uruguay (2-1), Eliminatorias.



11) 11-2-09, Francia, vs. Francia (2-0), amistoso.



12) 28-03-09, Buenos Aires, vs. Venezuela (4-0), Eliminatorias.



13) 14-11-09, España, vs. España (1-2), amistoso.



14) 07-09-10, Buenos Aires, vs. España (4-1), amistoso.



15) 15-11-10, Qatar, vs. Brasil (1-0), amistoso.



16) 9-2-11, Italia, vs. Portugal (2-1), amistoso.



17) 20-06-11, Buenos Aires, vs. Albania (4-0), amistoso.



18) 7-10-11, Buenos Aires, vs. Chile (4-1), Eliminatorias.



19) 15-11-11, Colombia, vs. Colombia (2-1), Eliminatorias.



20) 29-2-12, Suiza, vs. Suiza (3-1), amistoso.



21) 29-2-12, Suiza, vs. Suiza (3-1), amistoso.



22) 29-2-12, Suiza, vs. Suiza (3-1), amistoso.



23) 2-6-12, Buenos Aires, vs. Ecuador (4-0), Eliminatorias.



24) 9-6-12, Estados Unidos, vs. Brasil (4-3), amistoso.



25) 9-6-12, Estados Unidos, vs. Brasil (4-3), amistoso.



26) 9-6-12, Estados Unidos, vs. Brasil (4-3), amistoso.



27) 15-8-12, Alemania, vs. Alemania (3-1), amistoso.



28) 8-9-12, Córdoba, vs. Paraguay (3-1), Eliminatorias.



29) 12-10-12, Mendoza, vs. Uruguay (3-0), Eliminatorias.



30) 12-10-12, Mendoza, vs. Uruguay (3-0), Eliminatorias.



31) 16-10-12, Chile, vs. Chile (2-1), Eliminatorias.



32) 22-3-13, Buenos Aires, vs. Venezuela (3-0), Eliminatorias.



33) 14-6-13, Guatemala, vs. Guatemala (4-0), amistoso.



34) 14-6-13, Guatemala, vs. Guatemala (4-0), amistoso.



35) 14-6-13, Guatemala, vs. Guatemala (4-0), amistoso.



36) 10-9-13, Paraguay, vs. Paraguay (5-2), Eliminatorias.



37) 10-9-13, Paraguay, vs. Paraguay (5-2), Eliminatorias.



38) 7-6-14, La Plata, vs. Eslovenia (2-0), amistoso.



39) 15-6-14, Brasil, vs. Bosnia (2-1), Mundial.



40) 21-6-14, Brasil, vs. Irán (1-0), Mundial.



41) 25-6-14, Brasil, vs. Nigeria (3-2), Mundial.



42) 25-6-14, Brasil, vs. Nigeria (3-2), Mundial.



43) 14-10-14, Hong Kong, vs. Hong Kong (7-0), amistoso.



44) 14-10-14, Hong Kong, vs. Hong Kong (7-0), amistoso.



45) 12-11-14, Reino Unido, vs. Croacia (2-1), amistoso.



46) 13-6-15, Chile, vs. Paraguay (2-2), Copa América.



47) 4-9-15, Chile, vs. Bolivia (7-0), Copa América.



48) 4-9-15, Chile, vs. Bolivia (7-0), Copa América.



49) 8-9-15, Chile, vs. México (2-2), Copa América.



50) 29-3-16, Córdoba, vs. Bolivia (2-0), Eliminatorias.



51) 10-6-16, Estados Unidos, vs. Panamá (5-0), Copa América.



52) 10-6-16, Estados Unidos, vs. Panamá (5-0), Copa América.



53) 10-6-16, Estados Unidos, vs. Panamá (5-0), Copa América.



54) 18-6-16, Estados Unidos, vs. Venezuela (4-1), Copa América.



55) 21-6-16, Estados Unidos, vs. Estados Unidos (4-0), Copa América.



56) 1-9-16, Mendoza, vs. Uruguay (1-0), Eliminatorias.



57) 15-11-16, San Juan, vs. Colombia (3-0), Eliminatorias.



58) 23-3-17, Buenos Aires, vs. Chile (1-0), Eliminatorias.



59) 10-10-17, Ecuador, vs. Ecuador (3-1), Eliminatorias.



60) 10-10-17, Ecuador, vs. Ecuador (3-1), Eliminatorias.



61) 10-10-17, Ecuador, vs. Ecuador (3-1), Eliminatorias.



62) 29-5-18, Buenos Aires, vs. Haití (4-0), amistoso.



63) 29-5-18, Buenos Aires, vs. Haití (4-0), amistoso.



64) 29-5-18, Buenos Aires, vs. Haití (4-0), amistoso.



65) 26-6-18, Rusia, vs. Nigeria (2-1), Mundial.



66) 7-6-19, Nicaragua, vs. Nicaragua (5-1), amistoso.



67) 7-6-19, Nicaragua, vs. Nicaragua (5-1), amistoso.



68) 19-6-19, Brasil, vs. Paraguay (1-1), Copa América.



69) 15-11-19, Arabia Saudita, vs. Brasil (1-0), amistoso.



70) 18-11-19, Israel, vs. Uruguay (2-2), amistoso.



71) 8-10-20, Buenos Aires, vs. Ecuador (1-0), Eliminatorias.



72) 3-6-21, Santiago del Estero, vs. Chile (1-1), Eliminatorias.



73) 14-6-21, Brasil, vs. Chile (1-1), Copa América.



74) 28-6-21, Brasil, vs. Bolivia (4-1), Copa América.



75) 28-6-21, Brasil, vs. Bolivia (4-1), Copa América.



76) 3-7-21, Brasil, vs. Ecuador (3-0), Copa América.



77) 9-9-21, Buenos Aires, vs. Bolivia (3-0), Eliminatorias.



78) 9-9-21, Buenos Aires, vs. Bolivia (3-0), Eliminatorias.



79) 9-9-21, Buenos Aires, vs. Bolivia (3-0), Eliminatorias.



80) 10-10-21, Buenos Aires, vs. Uruguay (3-0), Eliminatorias.



81) 25-3-22, Buenos Aires, vs. Venezuela (3-0), Eliminatorias.



82) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.



83) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.



84) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.



85) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.



86) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.



87) 23-9-22, Estados Unidos, vs. Honduras (3-0), amistoso.



88) 23-9-22, Estados Unidos, vs. Honduras (3-0), amistoso.



89) 27-9-22, Estados Unidos, vs. Jamaica (3-0), amistoso.



90) 27-9-22, Estados Unidos, vs. Jamaica (3-0), amistoso.



91) 16-11-22, Emiratos Árabes, vs. Emiratos Árabes (5-0), amistoso.



92) 22-11-22, Qatar, vs. Arabia Saudita (1-2), Mundial.



93) 26-11-22, Qatar, vs. México (2-0), Mundial.



94) 3-11-22, Qatar, vs. Australia (2-1), Mundial.



95) 9-12-22, Qatar, vs. Países Bajos (2-2), Mundial.



96) 13-12-22, Qatar, vs. Croacia (3-0), Mundial.



97) 18-12-22, Qatar, vs. Francia (3-3), Mundial.



98) 18-12-22, Qatar, vs. Francia (3-3), Mundial.



99) 23-3-23, Buenos Aires, vs. Panamá (2-0), amistoso.



100) 28-3-23, Santiago del Estero, vs. Curazao (7-0), amistoso.



101) 28-3-23, Santiago del Estero, vs. Curazao (7-0), amistoso.



102) 28-3-23, Santiago del Estero, vs. Curazao (7-0), amistoso.



= Desglose de mayor a menor =



* Año: 2022 (18 goles); 2012 (12); 2021 (9); 2014 (8), 2016 (8); 2007 (6), 2013 (6); 2019 (5); 2011 (4), 2015 (4), 2017 (4), 2018 (4), 2023 (4); 2009 (3); 2006 (2), 2008 (2), 2010 (2) y 2020 (1).



* Rival: Bolivia 8 goles; Uruguay y Ecuador 6; Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay y Estonia 5; México y Panamá 4; Croacia, Colombia, Francia, Suiza, Guatemala, Nigeria, Haití, Curazao 3; Argelia, España, Hong Kong, Nicaragua, Honduras y Jamaica 2; Serbia y Montenegro, Perú, Portugal, Albania, Alemania, Eslovenia, Bosnia, Irán, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Australia y Países Bajos 1.



* Competencia: Amistosos (45 goles), Eliminatorias (28), Copa América (16) y Mundial (13).



* Lugar: Argentina (29 goles); Estados Unidos (13); Brasil (9); España (8), Qatar (8); Chile (5); Suiza (4); Venezuela (3), Guatemala (3), Ecuador (3); Alemania (2), Paraguay (2), Colombia (2), Hong Kong (2), Nicaragua (2); Francia (1), Italia (1), Reino Unido (1), Rusia (1), Arabia Saudita (1), Israel (1) y Emiratos Árabes Unidos (1).



* Ciclo técnico: Lionel Scaloni (37 goles), Alejandro Sabella (25), Gerardo Martino (13), Alfio Basile (8), Jorge Sampaoli (7), Sergio Batista (4), Diego Maradona (3), Edgardo Bauza (3) y José Pekerman (2).