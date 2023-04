Quartararo: "No entiendo por qué estoy tan lejos"

01/04/2023 - 00:58 Deportivo

Cuando las cosas van mal, todas las sensaciones de un día resultan negativas. Fabio Quartararo no la pasó bien en el arranque del Gran Premio de la República Argentina de MotoGP. El francés hizo ayer el decimocuarto registro en las pruebas libres y después del cierre de las actividades en pista, confesó que no encuentra el motivo para estar tan lejos de los primeros lugares.

"No son las mejores sensaciones. No entiendo por qué estoy tan lejos y me siento tan mal encima de la moto. No parece mi moto. Me encuentro mucho peor que el año pasado. Lo peor que te puede pasar es ser lento y no saber por qué. Franco (Morbidelli) es más rápido, pero solo una décima y media. Hay que mejorar mucho, no solo esa décima", aseguró el "Diablo".

A su vez, el campeón de la temporada 2021 señaló: "En Portugal la cronometrada no fue bien, pero mi ritmo era para pelear por terminar entre los cinco primeros. No tener paso por curva en este circuito es lo peor. Tengo muchos problemas con el tren trasero en la entrada de los virajes; no tengo paso por curva. Me siento muy rígido encima de la moto y eso es algo inusual. El ritmo es malo y no tenemos velocidad", sostuvo ayer el francés Fabio Quartararo.