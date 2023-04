Farioli: ''Debemos proponer y ser protagonistas''

01/04/2023 - 01:23 Deportivo

Central Córdoba sufrió una dura derrota en su última presentación en la Liga Profesional, 0-4 ante Vélez en Liniers, pero el lunes buscará revancha ante Arsenal, un rival directo en la lucha por la permanencia. "Veníamos muy bien y en Buenos Aires sufrimos, fue un golpe duro. Pero el fútbol siempre da revancha y tenemos un gran partido aquí el lunes. Tenemos que quedarnos con los tres puntos en casa", avisó Brian Farioli, en diálogo con El Clásico de Radio Panorama, palpitando el choque que cerrará la novena fecha del torneo.

"Sabemos muy bien dónde estamos parados y qué objetivos debemos cumplir, pero presión no tenemos. Estamos bien, nos tocó un fixture bastante duro en el arranque, pero pudimos reponernos. Ahora tenemos a Arsenal que es un rival directo y pelea lo mismo que nosotros, pero estamos súper tranquilos, tuvimos una semana larga y estamos preparando el partido. Necesitamos quedarnos con los tres puntos y es lo que vamos a buscar", agregó.

Para Farioli, el "Ferro" deberá asumir el protagonismo. "Vamos a jugar un partido duro, nosotros debemos proponer y ser protagonistas, es lo que vamos a intentar hacer porque, como dije, necesitamos quedarnos con los tres puntos. Somos un equipo aguerrido y vamos a dejar todo para ganar. Será una prueba difícil pero somos capaces, lo hicimos contra Argentinos y Tigre que para mí son los dos equipos que mejor juegan en el fútbol argentino", aseguró.

Por último, se refirió a su posición en el campo de juego, como una especie de extremo por izquierda: "A mí me gusta jugar por adentro, de media punta, pero donde me utilice Leo (Madelón) lo haré porque no me modifica nada en absoluto. Pero me gusta jugar por dentro y estar todo el tiempo en contacto con la pelota".