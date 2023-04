Raúl Fernández: "En el crono ha sido mi mejor actuación del año"

01/04/2023 - 20:37 Deportivo

Por Daniel Romero De la Redacción de EL LIBERAL

Raúl Fernández, del Crypto Data RNF MotoGP Team, realizó un balance de las dos primeras jornadas del Gran Premio de la República Argentina y destacó la evolución en el rendimiento de la Aprilia en el trazado termense.

"La verdad que ayer fue un día muy difícil. Esta mañana me he levantado y parecía que todo iba bien. He hecho una muy buena FP3, me he sentido muy bien. En el crono ha sido mi mejor actuación de todo el año, pero sinceramente creo que tenemos que mejorar la salida", expresó el español tras la Sprint, en donde terminó decimocuarto.

"Con esta moto es muy difícil de adelantar. He salido mal, me he quedado otra vez penúltimo y de ahí, a intentar remontar. Es verdad que hemos tenido una lucha con Johan Zarco. No podía adelantarlo, porque cada vez que lo intentaba, se me alejaba mucho y tenía mucho grip en la moto. Me la tenía que jugar muchísimo frenando. Lo pasaba, pero siempre me iba un poquito largo y me volvía a adelantar", explicó el español del equipo satélite de Aprilia Racing.

Raúl Fernández destacó la mejoría en el rendimiento. "Es verdad que no tiene nada que ver cómo estábamos ayer a cómo estamos hoy. Hemos dado un paso gigante, sobre todo en cuanto a sensaciones. Estoy cogiéndole muy bien el hilo a esta moto ya, estoy recuperando lo que había perdido. Hay que pulir un pequeño detalle, que es cómo preparar bien la salida con esta moto, que es un poco más crítica para eso, pero creo que una vez que lo encontremos, daremos un paso gigante", comentó ilusionado.

Consultado acerca de qué hay que mejorar, indicó: "Hacer buena salida y coger un poco de aire limpio, porque al final cuando ha habido una vuelta que me he colado, me he quedado un par de vueltas solo hasta que he vuelto a coger a Zarco. Si mejoramos un poquito el grip de la moto, daremos un paso".