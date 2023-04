Viñales: "El estado de la pista y el clima no es excusa"

01/04/2023 - 20:52 Deportivo

Maverick Viñales, de Aprilia Racing, no tuvo un buen día en Las Termas, al terminar quinto en la Q2 y séptimo en el Sprint, pero evitó poner excusas como el estado de la pista y el clima.

"El estado de la pista y el clima no es excusa. Lo que me ha perjudicado es que he perdido la mitad del ala en la primera vuelta, no tengo ni idea de con quién me he tocado, había mucha gente y ha habido muchos golpes", comentó el piloto español, que el viernes había sido el segundo más veloz, detrás de su compañero de equipo, Aleix Espargaró.

"A partir de ahí la carga aerodinámica no era la misma, lo hemos podido salvar más o menos, he intentado adelantar a Pecco Bagnaia en la última vuelta pero no he podido. Pero lo hemos intentado", agregó resignado.

"Mañana vamos a intentar salir mejor en la carrera larga y trataremos de tirar para adelante, tenemos ritmo para conseguirlo", explicó de cara la carrera de hoy, a partir de las 14.

Maverick partirá desde la mitad de la segunda fila. "El problema es que hemos hecho la clasificación con neumáticos de mojado y los de delante la han terminado con gomas de seco", precisó.

"Creo que lo podemos arreglar mañana. Tenemos que mejorar en un par de puntos, pero estamos fuertes, tenemos ritmo… Tenemos oportunidad en la carrera, porque en la sprint, pese a que se ha peleado muchísimo, hemos hecho un buen ritmo de vuelta", argumentó.