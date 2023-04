VIDEO | Tony Arbolino festejó en la final del Moto2

02/04/2023 - 13:07 Deportivo

En una acortada carrera final de la categoría intermedia, el italiano Tony Arbolino festejó hoy en Las Termas de Río Hondo. El hombre del equipo Elf Marc VDS Racing Team ganó la final del Moto2 y es el nuevo líder del campeonato.

Segundo finalizó el español Alonso López, mientras que tercero finalizó el británico Jake Dixon.

Scratching and clawing from 8th to 1st @TonyArbolino shines once again in wet conditions! #ArgentinaGP pic.twitter.com/kZ0KQ3r8Gc