03/04/2023 - 00:23 Deportivo

Por Daniel Romero

De la redacción de EL LIBERAL

Ariel Ardit fue convocado al autódromo de Las Termas para cantar el Himno Nacional Argentino, como lo hizo en el Monumental en la previa del partido entre la "Scaloneta" y Panamá.

"Cantar el himno es algo muy especial, porque lo canto desde que lo cantaba con mi abuela y se emocionaba. Y tuve la inmensa fortuna de grabarlo con la orquesta típica de tango y de cantarlo para Maradona en Dubai y para Messi en tres oportunidades con la selección de fútbol. Y esta convocatoria fue una gran sorpresa, porque es un ámbito que no conozco, pero entiendo que en Argentina siempre el himno es motivo de unión, de identificación cultural, de identificación patria", comentó Ardit, un cordobés de 48 años que es cantante de tango.

"Cada vez que me convoquen, estoy dispuesto a disfrutar de poder entonar el himno para que la gente lo pueda cantar. Y me llevé la sorpresa de haber visto una largada que en mi vida había sentido esta sensación de esos motores rugiendo. Me voy con una sensación de alegría y de asombro de no haber conocido antes esto. Me siento orgulloso de haber sido convocado para cantar el himno", agregó en diálogo con EL LIBERAL.

Ardit también habló de la presentación del MotoGP en el autódromo de Las Termas. "Estamos viviendo algo de primer mundo, de cualquier ciudad que genera un evento de alta jerarquía. Ver la ciudad contenta, llena de gente, los locales llenos, gente de otros países disfrutando de nuestra Argentina y te agarra una sensación de argentinidad muy fuerte. Ver un evento de esta magnitud en Santiago me da orgullo. Felicito a Santiago por esta iniciativa de seguir manteniendo esto que es una gran fiesta", opinó.

Por último, fue consultado por la versión del himno que cantaron las Mullieris junto a Néstor Garnica y los Manseros en el estadio Único Madre de Ciudades. "No la vi porque canté el himno en Argentina-Panamá y después me fui de viaje. No tengo opinión", comentó.