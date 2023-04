Esta es la agenda deportiva más completa para este martes 4 de abril

04/04/2023 - 08:50 Deportivo

MARTES 04 DE ABRIL

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

19:00 Audax Italiano vs Newell's Old Boys DIRECTV GO DIRECTV SPORTS

19:00 Goais vs. Independiente Santa Fe DIRECTV SPORTS + / 1613

21:00 Estudiantes Mérida vs San Lorenzo STAR + / ESPN

21:00 César Vallejo vs LDU Quito DIRECTV SPORTS

21:30 Blooming vs Santos ESPN 3 STAR +

23:00 Millonarios vs Defensa y Justicia DIRECTV GO DIRECTV SPORTS

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

19:00 Argentinos Juniors vs Independiente del Valle FOX SPORTS 2 STAR +

19:00 The Strongest vs River FOX SPORTS STAR +

19:00 Alianza Lima vs Athletico-PR FOX SPORTS 3

21:00 Medellín vs Internacional FOX SPORTS STAR +

23:00 Metropolitanos vs Nacional STAR +

PREMIER LEAGUE

15:30 Leicester City vs. Aston Villa STAR +

15:30 Bournemouth vs. Brighton STAR +

15:30 Leeds Utd vs. Nottingham Forest STAR +

15:50 Chelsea vs. Liverpool ESPN 2 STAR +

COPA DEL REY

16:00 Athletic de Bilbao vs. Osasuna DIRECTV SPORTS

NBA

21:00 Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics STAR +

LIGA NACIONAL

21:00 Peñarol vs. Gimnasia (CR) BASQUET PASS TV

21:00 Instituto vs. Oberá BASQUET PASS TV

22:00 Argentino vs. Regatas BASQUET PASS TV

COPA DE ALEMANIA

15:30 Bayern Munich vs. Friburgo ESPN Extra STAR +

COPA DE ITALIA

15:50 Juventus vs. Inter ESPN 2 STAR +

LIGA DE ARABIA SAUDITA

16:00 Al Adalah vs. Al Nassr DIRECTV SPORTS + / 1613

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 New York Yankees vs. Philadelphia Phillies ESPN 3 STAR +