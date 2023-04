Para Madelón, el triunfo fue un "punto de inflexión"

05/04/2023 - 00:37 Deportivo

Central Córdoba consiguió en la noche del lunes pasado un triunfo vital. Es que el 1 a 0 sobre Arsenal, en el estadio Único, representó algo más que tres puntos, porque se trataba de un rival directo en la lucha por la permanencia. Por eso el entrenador Leonardo Madelón le dio un valor especial a la victoria conseguida con el tanto de Brian Farioli.

"Este era un partido de punto de quiebre. Punto de inflexión que se dice, porque si lo sacabas bien, nos daría más confianza a todos. Era un partido clave, donde el ganar les hace muy bien a todos, al jugador, al hincha, a nosotros y también a la dirigencia. Seguramente nos permitirá arriesgar mucho más", manifestó el DT "ferroviario", en la conferencia de prensa post partido.

"Había que ganar y se consiguió. Quizás nos faltó tener un poco más de practicidad para termina bien los contragolpes y no sufrir tanto al final. Pero había que ganar y lo hicimos. El equipo estuvo comprometido, corrió mucho. Y también había que hacer los cambios necesarios para oxigenar algunos sectores", agregó.

Sin embargo, Madelón reconoció que con los ingresos de Lucas Gamba y el "Pulga" Rodríguez no consiguió ese oxígeno que buscaba. "Al 'Pulga' y a Gamba le costó leer el partido porque el juego estaba muy intenso, lo mismo sucedió con los otros cambios porque se venía Arsenal, y teníamos que defendernos. Lo hicimos adecuadamente, y cuando se defiende bien, se puede jugar bien también", advirtió.

En otro tramo de la conferencia, el entrenador "ferroviario" señaló que el equipo aún está en un "proceso de armado", pero aseguró que de a poco se logrará mejorar el funcionamiento individual y colectivo. "Todavía estamos en un proceso de armado. No es fácil armar un equipo con 22 nuevos jugadores. Lo importante de todo es sacar un buen resultado, después pretendemos mejorar el rendimiento individual y colectivo del equipo", aseguró.

El sábado, Central visitará a Defensa y Justicia, que anoche debutó en Colombia por Copa Sudamericana. "Ahora viene Defensa y Justicia y no sabemos qué equipo presenta- rá el sábado. Vamos a ir a ganar, a sacar un buen resultado. Es importante sumar", cerró.

El "Ferroviario" recibe hoy a Defensa y Justicia

El plantel de reserva de Central Córdoba saldrá a escena en la mañana de hoy para recibir a su par de Defensa y Justicia, en uno de los encuentros correspondientes a la décima fecha del Torneo Proyección de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se disputará a partir de las 11 de la mañana en el predio del Iosep, bajo la atenta mirada del árbitro Axel Pogge, quien tendrá como asistentes a Damián Alcaraz y Alexis Ramírez. El juego será transmitido en vivo por LPFPlay.com.

El equipo que dirige Juan Carlos Roldán buscará recuperarse de la derrota sufrida la fecha pasada a manos de Arsenal de Sarandí (2-3 en condición de visitante).

Hoy se jugarán otros cuatro cotejos de la décima fecha, también a partir de las 11: Barracas vs. Talleres, River vs. Huracán, Tigre vs. Godoy Cruz y San Lorenzo vs. Atlético Tucumán.

El plantel entrenó ayer y volverá a hacerlo esta tarde

Luego del triunfo del lunes pasado ante Arsenal, el plantel de Central Córdoba no tuvo descanso y entrenó ayer por la tarde en el predio del Iosep. Hoy, también en turno vespertino, los dirigidos por Leonardo Madelón cumplirán una nueva jornada de entrenamientos, nuevamente en el predio ubicado en la zona sur de la ciudad capital.

El entrenador "ferroviario" decidió no darles descanso a sus dirigidos debido a la proximidad del cotejo ante Defensa y Justicia, correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), programado para el sábado 8 de abril a las 20.30, en Florencio Varela.