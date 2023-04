06/04/2023 - 00:43 Deportivo

Enzo Copetti juega en Charlotte FC de la MLS, pero sigue teniendo el corazón en el fútbol argentino, no sólo en Racing, donde fue goleador de la Liga Profesional, sino en River. El delantero tiene piel de gallina y también el nombre de un ídolo de Núñez.

"Me llamo Enzo por Francescoli, toda mi familia es de River", expresó el atacante surgido de Atlético Rafaela en una entrevista con el programa Son Aviones. Tan grande es su fanatismo millonario que se dio el lujo de bajarle el pulgar a Riquelme: "Me llamaron de Boca y les dije que no".

El delantero analiza la posibilidad de regresar al país en un futuro cercano para cruzarse la banda roja al pecho o pisar nuevamente el Cilindro: "Si vuelvo a Argentina, River sería mi primera opción, pero si aparece Racing la pensaría un poco más".

Asimismo, Copetti le cerró las puertas a dos clubes grandes de la máxima categoría: "En Boca y en Independiente no jugaría por todo lo que he recibido".

River se entrenó

Tras regresar de La Paz, Bolivia, el plantel de River se entrenó ayer en el River Camp de cara al compromiso ante Huracán del domingo en Parque Patricios.

Los jugadores que sumaron minutos anoche realizaron tareas regenerativas livianas para recuperarse del desgaste de la altura y el resto hizo una activación física con pelota apuntando al encuentro del fin de semana.

En cuanto al equipo, Martín Demichelis va a esperar al menos 48 horas para elegir a los titulares aunque se estiman los regresos de Milton Casco, Leandro González Pírez e Ignacio Fernández, quien ayer fue al banco de suplentes por primera vez.

El uruguayo Nicolás de la Cruz, que no viajó a Bolivia por una inflamación en la rodilla derecha provocada por un traumatismo, trabajó de manera diferenciada.