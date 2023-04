10/04/2023 - 00:40 Deportivo

Gabriel Ramírez, uno de los puntos más altos que tuvo Mitre, se fue masticando bronca por el empate. "Nos vamos con mucha bronca porque el partido estaba controlado. Nos hacen un gol cuando no lo esperábamos, estábamos mal parados, eso hay que corregirlo en la semana y seguir entrenando para lo que se viene", dijo en diálogo con EL LIBERAL.

Mitre bajó su nivel cuando salió Ramírez, pero aclaró que él pidió el cambio: "Hablando con Alfredo (Grelak) le dije que me sentía un poco cansado, ya en la semana tenía un golpe. En el segundo tiempo ya lo sentí más fuerte y levanté la mano para pedir el cambio porque además estábamos bien. Los cambios que hizo el técnico fueron para mejorar, para ser más fuertes en el medio. Pero fue una desgracia que nos empaten por eso nos vamos con angustia".

"Ellos no hicieron tanto mérito, sí hicieron dos o tres cambios muy buenos, pero nosotros los dejamos que se vengan mucho, que ataquen. No es lo que queremos, por eso en la semana debemos corregirlo. De local tenemos que ganar como sea, debemos mejorar para que no nos pase de vuelta esto", agregó.

"Es un torneo muy duro y largo también, así que hay que levantar cabeza y seguir. Esto pasa en cualquier equipo, ahora nos dolió, pero nos va a dar más ganas de seguir creciendo porque eso es lo que nos va a ayudar", cerró.