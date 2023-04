Independiente BBC partió anoche con destino a Paraná

10/04/2023 - 00:47 Deportivo

Independiente BBC partió anoche con destino a la ciudad entrerriana de Paraná, donde mañana enfrentará a Echagüe, en el primer juego de los playoffs de reclasificación de la Liga Argentina.

La delegación está integrada por los siguientes jugadores: Tomás Allende, Lucio Castellani, Emiliano Correa, Gabriel Rojas, Jonatan Basualdo, Máximo Vélez, Juan Ávila, Gonzalo Torres, Mascio McCadney y Santiago Infante.

El entrenador Fabián Daverio viene preparando este partido desde varios días, pero además trabajó en la adaptación de McCadney a los sistemas de juego de su equipo y a las características de sus compañeros.

McCadney es un escolta estadounidense, de 25 años y 1.91 metros, que viene de jugar la Liga Nacional con Argentino de Junín, donde alternó buenas y malas.

La delegación arribará en horas del mediodía a Paraná y en horas de la tarde realizará un entrenamiento liviano en el estadio Luis Butta de Echagüe, escenario del juego de mañana debido a que Independiente BBC tiene ventaja deportiva.

El próximo viernes 14 se jugará el segundo partido de la serie en el estadio Dr. Israel Parnás. Si es necesario, el tercer juego decisivo fue programado para el domingo 16 en el mismo escenario.

Mañana también comenzarán los restantes cruces de reclasificación: Rivadavia Básquet vs. Deportivo Norte, Libertad de Sunchales vs. Colón de Santa Fe y Montmartre vs. Villa San Martín.