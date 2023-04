Independiente BBC abre los playoffs de reclasificación

10/04/2023 - 22:31 Deportivo

Independiente BBC se instaló en Paraná con la firme convicción de que deberá ganarle esta noche a Echagüe para quedar en inmejorables condiciones de acceder a los playoffs de cuartos de final de la Liga Argentina.

El equipo de Fabián Daverio terminó sexto en la Conferencia Norte, con un récord de 17 victorias y 15 derrotas, por lo quedó empareja con Echagüe, que finalizó undécimo (14/18, su récord).

El entrenador Fabián Daverio podrá contar con Mascio McCadney, un estadounidense de 25 años y 1.91 metros, que puede jugar en todos los puestos del perímetro.

El refuerzo extranjero, llegó como recambio de Bruno Ingratta, viene de jugar la Liga Nacional con Argentino de Junín, donde disputó 15 partidos, con 9.1 puntos, 1.8 rebotes y 1.3 asistencias, con un 41.8% en dobles y 31.7% en triples. Previamente había tenido paso por la Libobasquet de Bolivia.

La llegada de McCadney le permitirá al entrenador Fabián Daverio realizar una rotación de al menos jugadores y disponer de una opción más en el perímetro.

Vencer a Echagüe no será una tarea sencilla. El conjunto paranaense, que es uno de los históricos de la Liga Nacional, demostró que es un equipo de enorme potencial y se dio el gusto de vencer a Independiente (86 a 78), en un suplementario disputado en el Parnás, el pasado 25 de marzo.

El antecedente no sirve de mucho, porque los playoffs se juegan con una presión adicional, que el equipo santiagueño deberá sobrellevar para poder ganar en Paraná.

Esta noche comenzarán las restantes series de reclasificación de la Conferencia Norte: Rivadavia vs. Deportivo Norte, Libertad de Sunchales vs Colón de Santa Fe, Montmartre vs. Villa San Martín.