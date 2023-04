Torres: "Fue un desahogo porque venía buscando el gol hace varias fechas"

12/04/2023 - 21:37 Deportivo

Hay una ley en el fútbol que casi siempre se cumple, la del ex. Y Gonzalo Torres la cumplió anteanoche con la camiseta de Central Córdoba, al anotarle un gol a Lanús, su ex club (en realidad es el dueño de su pase, está a préstamo en el "Ferro). Habitualmente, estos goles no se gritan, como el del sábado pasado del "Cholo" Benítez ante Defensa y Justicia. Pero Gonzalo tenía motivos de sobra para gritarlo: no marcaba desde el 20 de septiembre del año pasado, en el triunfo 1 a 0 sobre Gimnasia, también en el Único, por la vigésima fecha de la LPF 2022.

"Era lo que venía buscando hace rato y por suerte se me dio. Yo pertenezco al club (Lanús) pero capaz que lo grité un poquito (risas). Pero no es nada contra el club, si no que fue un desahogo porque venía buscando el gol hace varias fechas. Se me dio justo con ellos, pero no tiene nada de especial", aclaró el delantero "Ferroviario", en diálogo con EL LIBERAL.

Al recordar la jugada de su gol, dijo: "Sabíamos que Lucas (Gamba) tenía que ir a los espacios, el Cholo (Benítez) lo encuentra justo y creo que me la tira de memoria porque yo venía entrando lejos, pero él sabía que yo iba a atacar por la espalda. Y me cayó justo para definir".

"Lo hablamos en la semana que tanto Gamba como yo podemos ir por afuera, pero cuando uno sale a pivotear, el otro es el que generalmente tiene que ir a buscar los espacios y así creo que fue el gol", agregó en referencia a la dupla de ataque que conformó con el ex Rosario Central.

Más allá de la felicidad por su gol, a Torres le quedó un sabor agridulce por no haber podido ganar el martes pasado. "El equipo se fue enojado porque queríamos los tres puntos. Veníamos de dos victorias seguidas y, de local, los tres puntos eran clave, pero creo que el punto sirve para sumar", señaló. Y añadió: "Sabíamos que nos estamos haciendo fuerte de local, con nuestra gente, y veníamos de ganar de visitante, que era lo que nos estaba costando. Por eso estos tres puntos valían más. Pero el equipo hizo un esfuerzo bárbaro y hay que salir a hacer un buen partido el lunes", en alusión a la visita a Banfield de la próxima fecha.

"Cuando yo llegué acá, estábamos viviendo un momento malo y terminamos peleando por entrar a una Copa. Y creo que esto es igual, hay que ir partido a partido y uno nunca sabe hasta donde puede llegar. Partido a partido vamos a saber para que estamos", concluyó.

La rotación y el crecimiento que viene mostrando el equipo

Antes del encuentro ante Lanús, el entrenador Leonardo Madelón había repetido los once titulares en cuatro partidos seguidos: Tigre (2-0 de local), Vélez (0-4 de visitante), Arsenal (1-0 de local) y Defensa y Justicia (2-1 de visitante). El DT parecía haber encontrado el equipo de memoria, pero la seguidilla de partidos lo obligó a rotar. Y metió tres cambios ante el "Granate".

Una de esas modificaciones fue el ingreso de Gonzalo Torres por Facundo Castelli (Marcelo Benítez por Gonzalo Goñi y Lucas Gamba por Lucas Besozzi, las otras). Y el ex atacante de Lanús se refirió a la importancia de que todos estén preparados para el momento en que les toque.

"Acá el grupo está muy unido, todos estamos mentalizados para jugar. Sabemos que al que le toque, tiene que dar lo mejor para el equipo. Venía jugando un equipo, pero si hay rotaciones todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pide el entrenador. Estamos bien de la cabeza para seguir luchando en cada partido", afirmó en la charla con EL LIBERAL.

Torres también analizó el presente del equipo, que en las últimas siete fechas consiguió cuatro triunfos, dos empates y apenas una derrota, con un saldo de 7 goles a favor y 6 en contra. Estos números contrastan con los del arranque del certamen, ya que en las primeras cuatro jornadas, Central no pudo ganar (tres derrotas y un empate) ni anotar goles (recibió 5).

"Este equipo es totalmente nuevo, nos costó al principio, pero poco a poco empezamos a salir. Partido a partido fuimos mejorando. Hay que seguir mejorando en la semana porque el lunes tenemos un partido clave y a este punto hay que hacerlo valer", cerró.