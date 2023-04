Germán Díaz dijo que entiende la impaciencia de los hinchas

15/04/2023 - 00:20 Deportivo

Mitre se prepara para visitar el próximo lunes a Deportivo Riestra, por la décima fecha de la zona B de la Primera Nacional, pero todavía quedaron resabios del empate como local ante Racing (1 a 1). Es que los hinchas se fueron molestos porque el "Auri" ganaba y se lo igualaron cerca del final. Al respecto, el volante Germán Díaz dijo entender la impaciencia de la gente.

"Se entiende porque obviamente quieren pelear en los puestos de arriba, es lo que nosotros también más queremos. Pero tienen que entender que a veces no se dan las cosas, no es tan fácil ganar todos los partidos. Los laburamos a full y siempre dejamos todo, los chicos terminan muertos, pero a veces no tenemos la suerte de poder ganar los partidos", declaró ante el departamento de prensa del club.

"Hicimos un gran partido hasta el gol del rival. El resultado es amargo para nosotros porque lo teníamos controlado, ellos no habían pateado al arco y, por un error nuestro, lo pagamos caro y nos terminamos llevando solamente un punto", añadió.

El domingo pasado, los cambios no le funcionaron a Grelak. "Era un partido muy trabado, muy dinámico, y a veces cuesta un poco entrar en ritmo para los chicos que vienen desde el banco. Pero creo que también tuvimos mala fortuna, por eso no pudimos llevarnos los tres puntos. Nos faltó un poco de contundencia, tuvimos chances para ganarlo, pero no pudimos cerrar el partido", opinó Díaz al respecto.

Por último, Germán Díaz se refirió a su presente en la institución del barrio 8 de Abril: "Estoy muy contento con todo el grupo de trabajo que me da la confianza. Antes de lo personal siempre está el grupo, el equipo. Por eso me fui con amargura porque queríamos dejar los tres puntos en casa".