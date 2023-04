La misión de FIFA hizo un balance muy positivo del Estadio Único "Madre de Ciudades"

15/04/2023 - 19:09 Deportivo

El estadio Único "Madre de Ciudades" y los campos de entrenamientos que figuran entre los escenarios para recibir a las selecciones que participarán del próximo Mundial Sub20 de fútbol que se realizará a partir del 20 de mayo en nuestro país, fueron evaluados hoy por una misión de la FIFA que encabezó el español Jaime Yarza y que a título personal le dejó un balance más que positivo.

“Con respecto a la visita, nos concentramos en tres elementos básicos que son los estadios de fútbol donde se van a jugar los partidos; los campos de entrenamientos que tienen que ser de máximo nivel porque es donde los equipos pasan la mayor parte del tiempo; y los hoteles con su capacidad”, expresó Yarza cuando empezó a hablar sobre lo que fue su impresión al respecto.

Luego agregó: “Quiero decirles que todo el equipo se ha sentido enormemente alegre en este estadio que es excepcional. En todos los niveles, no solo está nuevo y bien cuidado sino que además está muy bien pensado. Realmente cumple absolutamente con todos los requisitos y con nota de lo que necesitamos para un torneo de estas características. Personalmente he felicitado a los responsables del estadio por la excepcional calidad del estadio que hemos visto y les puedo decir sin ningún reparo que es el mejor estadio que hemos visto hasta ahora. Realmente felicitaciones a la provincia y a los responsables del estadio porque no hay ningún pero que ponerle. Está en un estado excepcional”.

Sobre los campos de entrenamientos destacó: “Hemos encontrado suficientes campos de entrenamiento, en los cuales, con nuestro equipo, en colaboración con los propietarios, pues hará una serie de mejoras en estas semanas, pero que están en un nivel y en una calidad muy buena. Procuraremos que si todo va bien, en dejarlos aun en mejor estado para el Mundial y después del Mundial. A diferencia de algunos otros que hemos encontrado, que no hay tiempo en tres semanas de ponerlos en el nivel adecuado, aquí hemos encontrado lo suficiente. Estamos muy satisfechos”.

También referencia a la capacidad hotelera en la provincia: “No tengo el reporte completo de mi equipo porque eso es de un equipo aparte que se dedicó a recorrer los hoteles. Pero si me han confirmado que tenemos la suficiente capacidad hotelera para que venga un grupo a Santiago del Estero".