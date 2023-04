Lammens adelanta que el sorteo del Mundial Sub 20 sería el 27 de abril en Zúrich

17/04/2023 - 15:19 Deportivo

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, adelantó hoy que el sorteo del Mundial Sub 20 que organizará Argentina en reemplazo de Indonesia sería el próximo jueves 27 en Zúrich, donde planea asistir con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.



Lammens destacó como "un día muy importante" la jornada de hoy en la que el Gobierno nacional firmó toda la documentación exigida por la FIFA para que el país sea designado como nueva sede del torneo "más importante del fútbol juvenil".



El ministro participó de ese acto en la sede del Ministerio de Economía junto al titular de la cartera, Sergio Massa, Tapia y más de 20 dirigentes de la AFA.



"Tenemos una expectativa muy grande en términos de visibilidad de la marca Argentina. Los ojos del mundo del fútbol van a estar mirando a nuestro país. El turismo es uno de los grandes motores que tiene la recuperación económica de Argentina", relacionó acerca de la importancia de recibir el Mundial Sub 20.



A propósito, Lammens le atribuyó absoluta responsabilidad a Tapia por el "sentido de la oportunidad" que tuvo al conocer que Indonesia fue descartado como anfitrión por su rechazo a la delegación de Israel, uno de los países clasificados.



El ministro de Turismo y Deportes también valoró que la iniciativa "le permitirá a Argentina disputar el Mundial y prolongar la fiesta que se vive desde diciembre con la victoria en Qatar". El seleccionado de Javier Mascherano no había logrado clasificarse en el Sudamericano de Colombia, entre enero y febrero de este año, por lo que su condición de nuevo anfitrión le abrirá la oportunidad de jugarlo.



Argentina es el máximo campeón mundial de la categoría con seis títulos logrados en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Lionel Scaloni, Javier Saviola, Andrés D'Alessandro, Maximiliano Rodríguez, Lionel Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero son algunas de las grandes figuras coronadas en el pasado.



El Mundial Sub 20 lo disputarán 24 países divididos en 6 grupos. Los clasificados son: Argentina, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Fidji, Francia, Gambia, Guatemala, Honduras, Nigeria, Inglaterra, Irak, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal, Túnez, Uzbekistán y Uruguay.