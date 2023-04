Madelón: "Tuvimos errores, pero el responsable siempre soy yo"

17/04/2023 - 23:51 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Leonardo Madelón, se hizo responsable de la derrota de su equipo ayer, a manos de Banfield, y fue autocrítico con el funcionamiento mostrado. "El arranque del partido no fue como lo planeamos. Nosotros queríamos presionarlos y tuvimos errores. Obviamente, como responsable técnico, me hago cargo de la derrota. No me gusta porque veníamos preparados para hacer un buen partido. En el primer tiempo no estuvimos a tono con el rival, que nos superó y ahí hizo la diferencia. Y en el segundo por ahí tuvimos la posesión y el terreno, pero nos faltó profundidad, así que nos termina ganando bien el partido Banfield", analizó en conferencia de prensa.

El entrenador señaló los errores puntuales en los penales que le sancionaron en contra, pero insistió en ser el responsable de la derrota: "Los penales fueron errores muy ingenuos, que generalmente no pasan. No habíamos tenido penales en contra o muy poco, pero hoy cometimos dos de manera que no corresponde. O sea, no era que se iban mano a mano al gol y ahí los bajamos. Tuvimos errores, pero el responsable siempre soy yo".

"El primer tiempo nos costó. Si cambiábamos a todos y al técnico, estaba bien, porque no estuvimos a tono con el partido", siguió Madelón con un tono fuerte de autocrítica. "Después hicimos un buen segundo tiempo, cambiamos para bien, le sacamos la pelota a Banfield", añadió. De todas formas, ya piensa en dar vuelta la página: "Pero eso ya es historia. Yo tengo que sacar esto rápido y mañana (por hoy) empezar a ver a Godoy Cruz, reponerse rápido, hacer un buen partido y sumar. Veníamos saliendo y ahora tuvimos un tropezón".

El DT no tiene dudas de que Central se recuperará de inmediato. "Nosotros anímicamente somos fuertes, veníamos de dos triunfos y un empate durísimo con Lanús. Hoy enfrentamos a otro rival directo y tenemos que reponernos rápido. Les dije a los jugadores que duele, siempre tiene que doler una derrota, pero mañana hay que sacarla rápido y pensar en el sábado con Godoy Cruz. El fútbol es así, ponerse bien anímicamente y animarse el sábado otra vez", señaló.

Consultado sobre Besozzi, dijo: "Fue titular varios partidos y hoy jugó casi todo un tiempo. Es un chico que, a mí la experiencia me dice que hay que cuidarlo mucho, hizo buenos partidos, después uno bajó. Es un pibe muy joven, entonces yo tengo que cuidarlo y ponerlo cuando es necesario. Por ahí el fin de semana le toca jugar, es un buen futbolista, pero no hay que volcarle toda la presión a él".