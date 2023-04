Alarma para Mascherano: Manchester United no quiere ceder a Alejandro Garnacho para el Mundial Sub 20

19/04/2023 - 18:56 Deportivo

Manchester United de Inglaterra no quiere ceder al delantero argentino Alejandro Garnacho para el Mundial Sub 20, que se desarrollará desde el 20 de mayo al 11 de junio en el país tras la decisión de la FIFA de cambiar de sede.



Garnacho lleva poco más de un mes lesionado en su tobillo derecho, como consecuencia de una dura entrada de Kyle Walker-Peters, jugador del Southampton.



El atacante, que había sido llamado por Lionel Scaloni para los amistosos de los campeones en Qatar 2022 en el país (no pudo estar por la lesión), está también en la lista de preseleccionados por el entrenador, Javier Mascherano, aunque el club inglés no tiene la obligación de cederlo como si fuera un Mundial de mayores.



De hecho, según la prensa inglesa, la idea del conjunto del entrenador neerlandés Erik Ten Hag es justamente no dejarlo viajar por un mes al país, que coincidirá con el cierre de temporada inglesa, donde pelean por ingresar a la próxima Champions League, informó Télam.



"Estoy decepcionado de perder también la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la Selección Argentina en lo que habría sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia. Esto es parte del fútbol y de nuestra profesión, sin embargo, ya estoy enfocado en mi recuperación", posteó el futbolista juvenil luego de sufrir su lesión hace un mes atrás.