Besozzi se ilusiona con estar en la lista final de Mascherano

21/04/2023 - 00:32 Deportivo

El Mundial Sub20 pasó a ser uno de los grandes temas en la agenda deportiva de nuestro país. Es que, de no estar clasificado, la "Albiceleste" pasó a ser anfitrión. Y en la nómina preliminar que dio el entrenador Javier Mascherano hay un futbolista de Central Córdoba: Lucas Besozzi.

"Es una alegría enorme porque en la lista hay grandes nombres. Si Dios quiere y me toca quedar dentro de la lista final, va a ser algo muy lindo para mí. Tengo que seguir haciendo las cosas bien en Central Córdoba porque gracias a eso me llega la convocatoria", comentó el delantero bonaerense, en diálogo con Radio Nacional.

"Las expectativas son las de quedar en la lista final. El técnico ya me conoce, he ido a dos torneos con él y por suerte le rendí, hice goles, metí asistencias. Eso capaz me suma. Pero por ahora estoy concentrado acá, en hacer las cosas bien para sumarle al equipo y también para meterme en la lista final", agregó.

"Más allá de que se juegue acá, representar al país siempre es algo muy lindo, sobre todo en un mundial. Va a ser una experiencia hermosa, por eso es un lindo objetivo a corto plazo poder quedar en la lista final", insistió.

El "Ferro" recibirá mañana a Godoy Cruz, en el estadio Único Madre de Ciudades, el mismo que albergará el partido inaugural del Mundial Sub20. "Es un partido importante ante un rival que lo tenemos ahí cerquita, peleando lo mismo que nosotros. Si bien miramos un poco la tabla del descenso, que es el objetivo principal, por qué no ilusionarnos con meternos en otro lado. Sabemos que en este torneo, con dos o tres victorias seguidas te metes en la pelea", comentó Besozzi.

La localía será clave para el ex Lanús: "De local nos hacemos fuertes y no perdemos desde Belgrano, ganamos todos los partidos que vinieron salvo el de Lanús. Tenemos que seguir manteniendo eso".

"En general el fútbol argentino se define por detalles. Tenemos que estar atentos porque ellos tienen muy buenos jugadores, sobre todo de mitad de cancha para arriba, juegan bien y se asocian bien. Vamos a tratar de ser un equipo compacto, cerrar bien las líneas. Y después, en ataque, hacer lo que venimos haciendo", concluyó Besozzi.