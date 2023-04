Comercio vs. Mitre y Vélez-Agua y Energía levantan el telón

21/04/2023 - 00:40 Deportivo

La temporada 2023 de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzará hoy con dos partidos. Comercio vs. Mitre, por la zona Capital, y Vélez Sársfield vs. Agua y Energía, por la zona Banda, serán los encuentros que levantarán el telón de la primera fecha del torneo Anual, denominado "Campeones Mundiales 2022".

Desde las 16, en el estadio Raúl Adolfo Seijas, el "Tripero" y el "Aurinegro" animarán un duelo atractivo entre dos equipos que pretenden ser protagonistas del certamen. El encuentro de reserva comenzará a las 14.

Mientras que a partir de las 21, en el estadio Juan Carlos Paz de San Ramón, el "Fortín" y el "Energético" pondrán en marcha la acción de la zona Banda. La Reserva comenzará a las 21. Ambos encuentros se disputarán con la presencia de público local solamente.

La fecha inicial continuará el domingo con seis partidos que se jugarán desde las 16 (14 para la Reserva). La programación es: Instituto Santiago vs. Unión Santiago (en Central Argentino), Villa Unión vs. Banfield, Sarmiento vs. Clodomira, Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán, Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández y Defensores de Forres vs. Güemes. El lunes completarán Central Córdoba vs. Estudiantes, en el predio de El Zanjón.