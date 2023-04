EN VIVO: Central Córdoba cae ante el Tomba en el Madre de Ciudades

22/04/2023 - 21:39 Deportivo

Con la mente puesta en volver al triunfo luego del tropiezo el lunes pasado ante Banfield, Central Córdoba recibe a Godoy Cruz de Mendoza, en uno de sus últimos partidos en el estadio Único Madre de Ciudades, antes del inicio del Mundial Sub20. El encuentro, correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga Profesional.

El elenco "ferroviario" viene realizando una buena campaña, en la que logró reponerse a un mal arranque. Aunque en la última fecha cayó 0-1 ante Banfield, de visitante. Justamente, en su anterior salida de Santiago, había sido goleado 4-0 por Vélez, pero el equipo de Leonardo Madelón ofrece otra cara en casa, ya que está construyendo una fuerte localía.

Central Córdoba no pierde en Santiago desde el 10 de febrero pasado, por la tercera fecha, cuando Belgrano lo venció 1 a 0, con un gol de Pablo Vegetti cerca del final. Desde allí, el conjunto santiagueño edificó tres victorias consecutivas en las que no recibió goles, en el Madre de Ciudades: ante Argentinos Juniors (1-0 por la quinta fecha), frente a Tigre (2-0 por el séptimo capítulo) y vs. Arsenal (1-0 por la novena jornada). Y en su última presentación en el Único, empató 1 a 1 ante Lanús, por la undécima fecha.

Es decir que el equipo de Madelón cosechó diez de los últimos doce puntos que disputó como local, lo que le da una altísima eficacia del 83.3%. Si le agregamos las dos derrotas sufridas en Santiago en el arranque de la LPF (0-2 ante River, por la primera fecha, y la mencionada ante el "Pirata" cordobés) da una efectividad del 55.5% como local.

Mientras busca consolidarse como equipo, el "Ferro" no pierde de vista el objetivo central de mantener la categoría. Y en ese sentido el partido de esta noche cobra vital importancia porque, en caso de ganarlo, recortaría la distancia en los promedios con Godoy Cruz, que hoy tiene siete puntos más.

En cuanto al equipo, Madelón realizará una sola variante con respecto al que cayó ante el "Taladro". Lucas Besozzi, preseleccionado por Javier Mascherano para la Sub20 que disputará el Mundial en nuestro país, regresará a la titularidad en lugar de Gonzalo Torres.

El "Tomba", por su parte, no pierde hace tres fechas, tiene 17 puntos y está a uno de la zona de Copa Sudamericana.