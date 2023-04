Otra dura derrota de Central que empezó a mirar de reojo los promedios

23/04/2023 - 00:24 Deportivo

Central Córdoba sufrió anoche su segunda derrota consecutiva en la Liga Profesional, al perder como local ante Godoy Cruz de Mendoza por 2 a 0, en el marco de la fecha 13 del certamen. Tadeo Allende y Roberto Fernández marcaron los tantos del vencedor.

El equipo de Leonardo Madelón no jugó bien y, pese a que en el juego no fue del todo superado por su rival, no tuvo la eficacia del "Tomba" y se fue masticando bronca, ante la impaciencia y los silbidos de su gente, que lo reprochó por otro paso en falso.

El partido comenzó con dominio alternado en el primer cuarto de hora, sin un dominador, pero las primeras aproximaciones fueron para el "Ferroviario". A los 10 minutos, a la salida de un córner desde la derecha, Canto ganó en el segundo palo, pero su cabezazo se fue desviado. Y sobre los 18' Pittón buscó sorprender al "Ruso" Rodríguez en un tiro libre, recostado sobre la derecha, pero su derechazo por fuera de la barrera no alcanzó a tomar la comba necesaria y se fue afuera.

El "Tomba" comenzó a equilibrarlo con el buen manejo de pelota de López Muñoz. El ex Central era el más claro en la visita y guió a su equipo hacia el área de Ledesma. El arquero "Ferroviario" tuvo que intervenir a los 26', para desviar al corner un remate bombeado de Meli que pedía red. De ese tiro de esquina, Conechny la paró de pecho en el vértice del área, pero su remate se fue alto.

Central volvió a tomar el protagonismo en el cuarto de hora final. Sobre los 36', Farioli desbordó por derecha y sacó un centro rasante y fuerte, tan fuerte que no alcanzó a desviarlo Gamba en la boca del arco. Y en la última, a los 47', Besozzi encabezó una contra por izquierda y, al llegar al fondo, sacó el centro atrás al que tampoco Gamba pudo llegar.

El complemento arrancó apagado, pero se encendió rápido con el golazo de Allende, a los 9 minutos. El delantero del "Tomba" recibió fuera del área, de espaldas al arco, giró para dejar desairada la marca de Goñi y sacó un remate rasante, que se metió junto al poste derecho de Ledesma que no podía llegar.

Central buscó reaccionar rápido y tuvo dos chances claras para empatar. A los 16', Besozzi recibió por izquierda, tocó con Maciel que pivoteó para el remate del jugador preseleccionado para la Sub20, que se fue muy cerca del poste izquierdo del "Ruso" Rodríguez. Y a los 20', Gamba recibió de un lateral dentro del área, pasó entre dos defensores y se lo perdió increíblemente al rematar cruzado y desviado.

El reloj se transformó en aliado de los mendocinos, que comenzaron a controlar el juego aprovechándose de la desesperación del local. Madelón mandó a la cancha a tres delanteros para acompañar a Gamba: "Pulga" Rodríguez, Torres y Castelli. Pero el equipo seguía siendo un manojo de nervios, con mucha confusión y muy poca claridad.

Con más amor propio que fútbol, Central metió a Godoy Cruz en su campo en los últimos diez minutos. A los 34', en la primera combinación fluida entre Gamba, "Pulga" y Besozzi, la jugada concluyó en un centro de Benítez que despejó un defensor, pero la pelota la tomó Pittón y reventó el poste derecho del arco mendocino. Dos minutos después, Castelli se enredó y no pudo definir en el área chica.

La ilusión del "Ferro" se apagó definitivamente a los 42 minutos, en una contra que tomó al equipo muy descompensado (tres contra Pittón que volvía desesperadamente) y Fernández puso el 2 a 0 con un remate ajustado contra el poste derecho de Ledesma.