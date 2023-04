Pittón bajó los decibeles y pidió "estar tranquilos y confiar en lo que hacemos"

25/04/2023 - 01:38 Deportivo

La derrota del sábado pasado ante Godoy Cruz, en el estadio Único, pegó fuerte en el hincha de Central Córdoba, que despidió con silbidos al equipo. Fue la segunda caída consecutiva del elenco que dirige Leonardo Madelón, que apenas consiguió un punto de los últimos nueve. Sin embargo, el volante Mauro Pittón le bajó los decibeles y pidió "tranquilidad" y "confiar en lo que hacemos".



"Todos sabemos la situación en la que estamos, dentro de un lote de equipos que están peleando la zona baja. Pero también sabemos que falta mucho, entonces tenemos que estar tranquilos y confiar en lo que hacemos para poder plasmarlo dentro de la cancha", arrancó diciendo el volante, en diálogo con Radio Nacional.



"Obviamente, después vamos al partido y el rival juega y nos estudia a nosotros tanto como nosotros a ellos. Y a veces las cosas nos salen mejor y a veces no nos salen como queremos. Pero quizás se trate de esto, de seguir insistiendo y esforzándose. Seguir trabajando sobre todo cuando las cosas no salen, porque es ahí donde nace ese amor propio de cada uno que entrega todo lo que tiene en pos del equipo. Es lo que necesitamos en este momento, trabajar y esforzarnos sin volvernos locos", añadió.



El malestar del hincha se debe a que, en la tabla de los promedios, el "Ferro" solamente supera a tres equipos: Platense, Sarmiento de Junín y Arsenal. Pero para Pittón, habrá que estar atentos por la paridad que existe en el torneo.



"Yo hace ya casi ocho años que juego en el fútbol argentino y algo que recalco desde que me inicié es que es un torneo muy parejo. Salvo excepciones como hoy puede ser River, los partidos se definen por detalles. Ya no alcanza con hacer las cosas bien sino que tenés que pulir diferentes detalles que parecen chicos, pero influyen en el resultado. Eso es lo que hay que seguir trabajando. Y sobre todo convencerse de que no está todo bien cuando se gana ni tampoco todo mal cuando se pierde, sino tomar las cosas buenas y corregir lo que no sale bien", argumentó el jugador surgido en Unión de Santa Fe.



Tal como lo marcó Madelón, a Central Córdoba le cuesta levantar los partidos cuando arranca abajo en el marcador. Por el contrario, cuando arranca arriba, suele ganarlos. Y Mauro Pittón dio su punto de vista al respecto.



"Hay muchos equipos que trabajan muy bien los contragolpes. Y también son equipos duros defensivamente y que apuestan a estar bien cerrados, a ser un equipo compacto y, cuando se ponen en ventaja, de contra quizás tienen herramientas para aprovechar espacios. Así como nos pasa a favor, a veces lo padecemos en contra. Eso fue un poco lo que pasó con Godoy Cruz. Pero aún así, tuvimos muchas situaciones con centros, remates que pasaron cerca y hasta un tiro en el palo. Quizás hay que mejorar la precisión", cerró.