Olímpico va por su primer triunfo en postemporada

25/04/2023 - 21:05 Deportivo

La serie entre Olímpico y Riachuelo tendrá un segundo capítulo esta noche en el estadio Vicente Rosales, donde el equipo de "Leo" Gutiérrez está obligado a ganar para fortalecer sus chances de avanzar en la postemporada 2022/23 de la Liga Nacional.

Olímpico perdió el primer juego (89 a 73) la noche del lunes, en condición de local, por lo que deberá levantar el rendimiento para poder emparejar la serie e ir luego a La Rioja en busca de al menos un triunfo.

Vencer a Riachuelo no será una labor sencilla, más aun teniendo en cuenta que Leonardo Lema no está en plenitud física. El alero pampeano fue una pieza clave a lo largo de la fase regular, pero una lesión no le permitió dar el máximo de su rendimiento en el inicio de los playoffs.

Lema jugó 12:18 minutos y se resintió de la lesión, pero no está descartado. Integrará el plantel y si es necesario podría jugar algunos minutos para alargar la rotación, en virtud de que la ausencia del catamarqueño Luciano Cáceres dejó al equipo sin una opción más para el perímetro.

La defensa será una de las claves, sobre todo cuando la pelota pase por las manos de los extranjeros de Riachuelo, que son los que marcan la diferencia. Latraius Mosley, Jawan Davis y Diamon Simpson se destacaron en el primer partido, por lo que esta noche habrá que ajustar la marca.

Entradas

La dirigencia de Olímpico dio a conocer el precio de las entradas para el segundo juego de la serie: menores, $ 500; popular, $ 1.000; platea, $ 2.500; platea socio, $ 2.000.

Los jugadores del club ingresarán con su carné por calle Chacabuco.

Los socios al día deberán dirigirse a las boleterías con sus respectivos carnets.