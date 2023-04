La falta de gol, el problema que adolece Central, especialmente sus delanteros

26/04/2023 - 00:21 Deportivo

La derrota del sábado pasado, 0-2 ante Godoy Cruz, motivó una reprobación muy fuerte de parte del hincha de Central Córdoba para con su equipo. Los silbidos le pusieron acústica al estadio Único "Madre de Ciudades" y los insultos se escucharon a los cuatro vientos.

¿Por qué la gente perdió tan rápido la paciencia, si el equipo venía de una racha positiva interesante? La respuesta quizás pueda estar por el lado de la falta de gol que tiene el equipo, un déficit al que hizo mención su propio entrenador, Leonardo Madelón, como algo que le preocupa. Y lo que es más preocupante aún es que, dentro del escaso poder de gol del "Ferro", los delanteros son los que menos han convertido.

En trece fechas que se llevan disputadas en este torneo de la Liga Profesional de Fútbol, Central solamente pudo marcar ocho goles, siendo el equipo que menos anotó en el certamen, junto con Unión de Santa Fe, equipo que hoy ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con 8 unidades (el elenco santiagueño está en el puesto 19, con 15 puntos). Independiente y Banfield, con 9 cada uno, son los que le siguen en ese rubro. Mientras que Barracas Central y Newell's han alcanzado las 10 conquistas.

"Nos falta eficacia, terminar lo que generamos en cancha, porque el equipo está jugando más que en otros momentos. Y tenemos más tenencia que en otros momentos, y tenemos más circulación. Pero acusamos la falta de gol. Obviamente que es un tema de los jugadores por ahí que pudimos acomodar en el inicio, pero ya está. No hay que llorar ni mentir a nadie", manifestó Madelón, en la conferencia post derrota ante el "Tomba", admitiendo lo que hoy es el principal déficit de su equipo y que tan preocupado lo tiene.

Los delanteros

Si la falta de gol le genera a Madelón dolores de cabeza, más lo es aún que, dentro de esos pocos goles que su equipo pudo convertir, lo que menos lo hayan hecho sean los delanteros. Los encargados de finalizar las jugadas no lo están consiguiendo y eso agrava el problema.

De los ocho tantos que anotó Central, apenas dos fueron convertidos por atacantes y ninguno sirvió para sumar de a tres: Lucas Gamba (autor del tanto del empate en el 1-1 ante Platense, en Vicente López) y Gonzalo Torres (marcó el 1-0 parcial ante Lanús, en el Único, pero el cotejo finalizó 1-1).

Los volantes son los que más han anotado. De hecho, el goleador del "Ferro" en la LPF es un mediocampista: Leandro Maciel, con dos conquistas. Jesús Soraire, Ciro Rius y Brian Farioli (estos dos últimos con características más ofensivas) son los otros volantes que marcaron. El restante gol de Central fue de un defensor, Marcelo Benítez, mediante un estupendo tiro libre para darle el triunfo 2-1 sobre Defensa y Justicia (en Florencio Varela).

Facundo Castelli y Luis Miguel Rodríguez todavía no pudieron convertir con la casaca de Central. El "Pulga" tuvo mucho menos minutos en cancha que el ex Estudiantes de Caseros, quien fue titular en varios partidos, pero no es excusa para un jugador de su enorme jerarquía.

"La realidad es que casi no tenemos goles de delanteros. Es verdad que estábamos necesitando algún jugador más ahí arriba, pero tuvimos que acomodarnos. Si ustedes se pusieran en mi lugar, a veces nosotros tenemos que hacer magia, ponerlos bien a todos y sacarles el jugo a cada uno", comentó Madelón, admitiendo el problema que arrastra desde el mercado de pases y al cual, por ahora, no le encuentra solución.