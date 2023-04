Antes de dejar Barcelona, Lionel Messi solo firmó camisetas argentinas

26/04/2023 - 08:31 Deportivo

Lionel Messi realizó una fugaz visita a Barcelona, donde desarrolló distintas actividades sociales, y al retornar hoy a París para reintegrarse a los entrenamientos de PSG fue abordado por muchos aficionados en el aeropuerto catalán, donde solamente se dedicó a firmar camisetas argentinas, obviando las del club "blaugrana", en medio de los rumores sobre su retorno a la entidad catalana.



Messi se dedicó a pasear en bicicleta por Barcelona siempre encapuchado para no ser advertido por los transeúntes ocasionales y también compartió una cena en un restaurante local con sus ex compañeros en el "Barsa", el lateral izquierdo Jordi Alba y el volante Sergio Busquets.



Y cuando hoy partió de regreso a la capital francesa, seguramente para no aumentar las suspicacias después de la tapa del diario Sport en la que se lo ve de espaldas, levantando los brazos al cielo con la camiseta de Barcelona puesta y el título "OK a Messi", eligió firmar solamente las camisetas del seleccionado argentino que le acercaban los aficionados en el aeropuerto El Prat.



Los catalanes, según este diario deportivo catalán, planean cerrar el regreso de Messi al club del que surgiera antes de la gira de pretemporada que el plantel dirigido por su amigo Xavi Hernández realizará por los Estados Unidos entre el 19 y 30 de julio próximos (el contrato con parís Saint Germain se le vence el 30 de junio).



Y para seguir alentando los rumores, en la publicación de Sport hasta se da cuenta que la familia Messi ya anotó a los tres hijos de "Lío" en un colegio barcelonés. La última palabra, como siempre, la tendrá "Lio".