VIDEO | El récord que Facundo Buonanotte le arrebató a Alejandro Garnacho en la liga inglesa

Facundo Buonanotte le quitó hoy por apenas 11 días el récord que ostentaba su compatriota Alejandro Garnacho como el futbolista argentino más joven en la historia de la liga inglesa en convertir un gol.



El ex Rosario Central fue titular hoy en el partido como visitante de Brighton and Hove ante Nottingham Forest, por la 33ra. fecha de la Premier League, y a los 38 minutos del primer tiempo puso en ventaja a su equipo, que luego perdería por 3 a 1.



Pero el tanto de este chico, convocado en la lista previa de 37 integrantes por Javier Mascherano para el Mundial Sub-20 de Argentina no fue uno más, sino que estableció un récord, ya que con 18 años y 124 días de edad (nació el 23 de diciembre de 2004 en la localidad santafesina de Pérez) se convirtió en el futbolista argentino más joven de la historia en convertir un tanto en la liga inglesa.



Y curiosamente esa plusmarca la tenía el jugador de Manchester United también citado por Mascherano, el nacido en Madrid el 1 de julio de 2004, Alejandro Garnacho, quien anotó por primera vez con 18 años y 135 días de vida.



Garnacho volverá a sumarse al plantel dirigido por el neerlandés Erik Ten Hag el próximo lunes 1 de mayo tras recuperarse de una lesión, pero tanto desde su club como desde el Brighton ya adelantaron que ni él ni a Buonanotte serán cedidos para el Mundial por los compromisos que ambos clubes tienen por delante en el final de la temporada europea.



Garnacho en particular ya se plantó ante el técnico Erik Ten Hag y le pidió que lo deje jugar el Mundial con la camiseta argentina ya que justamente en la última citación a la selección mayor se le truncó esa posibilidad por la lesión que hoy todavía lo mantiene convaleciente.



Para ello y para convencer tanto a Ten Hag como a su colega de Brighton, el italiano Roberto De Zerbi, es que Mascherano se encuentra en Europa desde esta semana tratando de convencerlos de que accedan a cederlos.



Lo mismo estará buscando con Nicolás Paz, del Real Madrid Castilla, y Franco Carboni, del Inter, de Milán hoy a préstamo en el Monza. Hasta el momento esas gestiones no han llegado a buen puerto.



