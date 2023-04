"Estoy totalmente convencido de que vamos a salir, lo hablé con la dirigencia"

27/04/2023 - 03:48 Deportivo

Central Córdoba consiguió apenas un punto de los últimos nueve y encendió las alarmas en la gente, que despidió al equipo con silbidos tras la derrota ante Godoy Cruz, el sábado pasado. Esa misma noche, antes de que Leonardo Madelón brindara la conferencia de prensa post partido, el entrenador mantuvo una reunión con la dirigencia, en el vestuario del estadio Único Madre de Ciudades.

Según le reveló a EL LIBERAL una fuente ligada al club del barrio Oeste, si bien los dirigentes le expresaron su preocupación por el presente futbolístico al DT, no le pusieron plazos. Es decir que su futuro no depende del resultado del próximo sábado, cuando Central Córdoba visite a Instituto de Córdoba. Pero se sabe que los resultados mandan. Y Madelón, que tiene mucha experiencia y recorrido, entiende y acepta las reglas de juego. Y les transmitió a los dirigentes que está convencido de sacar adelante la situación.

Ese mismo convencimiento mostró el técnico "Ferroviario" en su visita al programa radial El Clásico, de radio Panorama, en la que se refirió al momento que atraviesa el equipo en la Liga Profesional. "La gente tiene que estar bien porque este equipo va a dejar el corazón. Y si no deja el corazón, soy el primero que me doy cuenta que está lastimando y digo chau, me voy, que venga otro. Pero eso no va a pasar, ya lo hablé con la dirigencia y estoy totalmente convencido de que vamos a salir y vamos a empezar a ganar en estos partidos", manifestó.

"Son 41 partidos, van 13 y quedan 28, es un montonazo. Hay que tener equilibrio, no hay que enloquecerse. Yo estoy bien y cómodo en el club. Yo tengo el grupo bien, tengo buena gente, y el respaldo de mucho trabajo y entrenamientos. Y tengo personalidad para sacarlo, por eso estoy tranquilo", agregó.

Antes de perder con Godoy Cruz, Central venía de una derrota ante Banfield, como visitante. Pero de local, arrastraba una racha positiva de diez puntos sobre los últimos doce (triunfos ante Argentinos, Tigre y Arsenal, más un empate frente a Lanús). Por eso a Madelón le pareció "raro" tanta impaciencia de la gente.

"Me llama la atención que después de tres ganados y un empate de local, empezó el reproche de la gente, que no es bueno para la autoestima. Tampoco es que estábamos jugando mal o para atrás. Fue un partido que nos llegaron una vez, desde 25 metros, y definieron. Y se cerró el partido", analizó.

Madelón contó que se apoya en la sinergia para producir buenas vibras. "Hay una parte que se llama sinergia que es tratar de juntar todas las fuerzas y orientarlas al mismo lado. Yo soy una persona que me gusta eso, buscar cada pedacito de cada uno, desde el utilero, el canchero, pasando por los jugadores, cuerpo técnico y los hinchas. Y ese todo, orientarlo. Porque ese todo puede ser más grande que el todo de otro club más importante, que tenga otro presupuesto, otra jerarquía y otras estructuras para trabajar. Nosotros tenemos que ir ahí, despacito y trabajar en silencio", cerró.

Vuelta al Terrera y la falta de gol, en la óptica del DT

Durante la extensa entrevista en el programa El Clásico, de Radio Panorama, Madelón abordó otros importantes temas vinculados a la actualidad "Ferroviaria". Uno de ellos fue el regreso al estadio Alfredo Terrera, para recibir el próximo lunes 8 de mayo a Sarmiento de Junín. Ese será el primero de tres partidos que deberá jugar de local en su casa, debido a que el Único será utilizado para el Mundial Sub-20.

"No hay alternativa, pasó esto y ahora tengo que prepararme para el Terrera. Y es la cancha más linda del mundo, tenemos que enamorarnos del estadio, saber que tiene medidas por ahí más chicas, que se hacen partidos disputados, que va a haber mucho juego aéreo en los equipos que vengan y lo van a querer aprovechar", manifestó el DT al respecto.

Cambiar de escenario no es algo que incomode a Madelón: "Yo tengo que estar bien. Si empiezo a buscar excusas, no es mi ADN. Yo soy un tipo que pasé adversidades y buenos momentos; en cuanto a resultados, algunos hermosos y otros feos. Pero nunca dije es mío, siempre dije es de nosotros, yo hablo en plural".

Pero no solamente de localía debe cambiar el "Ferro". También tuvo que hacerlo con el lugar de entrenamiento, ya que el predio del Iosep, su bunker habitual, también está destinado para el Mundial.

"Ahora estamos con un problema de logística con lo del Sub20. Se nos complica porque estamos buscando lugares de entrenamiento porque las selecciones que se van a radicar acá usan el predio que nosotros lo veníamos cuidando y lo tenemos de la mejor manera. Y ahora no lo podemos usar. En esas cosas hay que mentalizar al jugador y predisponerlo de la mejor manera", insistió el DT.

Central Córdoba, junto con Unión de Santa Fe, es el equipo que menos goles convirtió en la LPF. Apenas 8 en 13 fechas. Y eso tampoco pasó desapercibido para Madelón. "Este equipo tiene trabajo y mucho. Pero la caries es la falta de gol. Yo no soy cínico. Se nos fueron esos goles de dos o tres jugadores claves y no pudimos traer y compensar eso. Entonces el equipo tiene una estructura, tiene una idea, sabe a que juega. Y le falta el gol. Estamos viendo la manera, si no podemos llegar con dos delanteros, de llegar con uno y volantes más ofensivos, cambiar tácticas y estrategias para cada rival. No hay que olvidarse que este equipo le ganó a Defensa en Varela y le ganó bien. Y desde ahí Defensa ganó todos los partidos", señaló al respecto.

"Yo soy muy analítica y autocrítico también. La carencia que hoy tenemos es la falta de gol. Yo puedo explicar todo el día, pero si después no haces el gol… el otro día tuvimos dos claras para convertir y no lo hicimos. Si hacíamos el gol, estaríamos hablando de la gran resurrección de local del equipo. Y perdimos, pero hay que tener equilibrio y no volverse locos", completó.