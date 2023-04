Con tres partidos se completará hoy la primera fecha

27/04/2023 - 03:57 Deportivo

La primera fecha del torneo Anual denominado "Campeones Mundiales 2022", que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, se completará esta tarde con tres partidos, en el horario de las 16 (4 para el cotejo de Reserva).

Por la zona Banda habrá dos encuentros. Sarmiento, uno de los candidatos al título, recibirá Clodomira, con el arbitraje de Juan Carrillo. Por la misma zona, Villa Unión será local de Banfield, con Misael Argañaraz como juez principal. Finalmente, por la zona Capital, Instituto Santiago recibirá a Unión Santiago, en cancha de Central Argentino y con Guillermo Infante como árbitro. En todos los casos se jugará solo con público local.

Por otra parte, se programó la segunda fecha del Anual, que comenzará mañana a las 16 en el predio Produnoa de La Banda, donde Mitre recibirá a Yanda, a puertas cerradas. El domingo, a las 16, jugarán: Estudiantes vs. Comercio, Agua y Energía vs. Central Argentino, Clodomira vs. Villa Unión, Banfield vs. Vélez Sarsfield, Independiente (F) vs. Sportivo Fernández, Unión (B) vs. Atlético Forres. A las 11, en Central Argentino, Güemes recibirá a Independiente (B).