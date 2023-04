Santiago Maratea lanzó la campaña para ayudar a Independiente

27/04/2023 - 14:48 Deportivo

El influencer Santiago Maratea presentó hoy de forma oficial la colecta para juntar dinero y salvar la económica de Independiente que adeuda una cifra superior a los 20 millones de dólares y se encuentra al borde la quiebra.

Maratea brindó una conferencia de prensa en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en la que es acompañado por el ídolo de la entidad Miguel Ángel "Pepé" Santoro, y explicó detalles del proceso, a qué cuenta se deberá transferir el dinero y de qué manera se le pagará a los acreedores.

Todo lo que sea recaudado por el popular influencer deberá primero pasar por las arcas de la institución, que adquirirá los dólares en el Banco Central y luego girará ese dinero para empezar a saldar como primera medida los casi seis millones que le debe al club América de México por el traspaso de Cecilio Domínguez, entre otras, para levantar la inhibición que no le permite incorporar futbolistas y tampoco habilitar a los juveniles.

Maratea comenzó explicando como es su vínculo con Independiente y el rol importante que tuvo el vicepresidente segundo, Juan Marconi, con quien mantiene una relación de amistad: "Soy amigo de Juan Marconi desde hace muchos años, y él fue el contacto. Hace algunos meses arranqué a jugar al fútbol, y desde ese lugar logré conectar un poco más con los hinchas de fútbol. Entendí que no tenía que convocar a gente que no sea de Independiente, aunque todos son bienvenidos".

En cuanto al dinero que juntará mediante la cuenta que publicó y los links de pagos (serán cuatro y de valores de $4.000, $8.000, $16.000 y $32.000), explicó que será destinado en el lugar correcto: "La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares".

"Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata, y ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares", detalló el influencer que comanda la colecta histórica para el fútbol argentino.

En la misma línea, dio detalles de cómo será el pago del fideicomiso: "Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 5% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club".

"El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La Comisión Directiva tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club", remarcó.

Por otra parte, Maratea se refirió a las acusaciones sobre lavado de dinero en este plan de salvataje: "¿Quien blanquearía dinero con una colecta transparente donde todo debe estar en blanco? Acá hay abogados y escribanos que se encargar de chequear que todo esté de la manera correcta, el más insoportable para que todo esto suceda así soy yo", indicó NA.

Además, "Pepé" Santoro, ícono de Independiente, que acompañó en la campaña de presentación, comentó: "Las inhibiciones que tiene el club no nos permiten fichar a 49 chicos que quieren jugar en las inferiores y no pueden hacerlo, por eso es importante pagar estas deudas".

Posteriormente, Maratea explicó nuevamente que la dirigencia de la entidad de Avellaneda no tendrá injerencia directa: "La Comisión Directiva no tiene voto sobre donde va el dinero, el fiduciario soy yo. Después lo hablaremos con ellos, pero la prioridad es pagar primero las más urgentes, que serían la de América de México y Gastón Silva, y luego se le pagará a cada uno lo que le corresponda".

Por último, el influencer se sorprendió al ver la cantidad de dinero que había recibido en apenas una hora: "La colecta comenzó, exactamente, hace 53 minutos y ya llevamos recaudados 74 millones de pesos. Le agradezco a todos los hinchas de Independiente y sepan que en breve ya vamos a superar los 100 millones".