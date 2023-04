Mitre se presenta en Jujuy con la idea de volver al triunfo

27/04/2023 - 21:37 Deportivo

Con el objetivo de regresar a la senda del triunfo, Mitre visitará esta noche a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El encuentro comenzará a las 21, abrirá la duodécima fecha de la Zona B de la Primera Nacional y será dirigido por Sebastián Martínez.

El conjunto santiagueño viene de una dura derrota en casa el domingo pasado, 0-2 ante Ferro Carril Oeste, pero además acumula una racha de tres fechas sin ganar. A esa caída ante el "Verde", le precedieron los empates frente a Deportivo Riestra (0-0 de visitante, por la décima fecha) y Racing de Córdoba (1-1 de local, en la novena jornada).

El último triunfo del equipo que dirige Alfredo Grelak data del lunes 3 de abril pasado, cuando derrotó por 1 a 0 a Atlanta, en Villa Crespo, en el marco del octavo capítulo. Desde ahí, el "Auri" apenas cosechó dos de los últimos nueve puntos. Aún así, se ubica en la duodécima posición de la Zona B con 13 puntos, a uno de meterse en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

En tanto, Gimnasia está realizando una campaña muy similar a la de Mitre, ya que también acumula 13 puntos pero se ubica un escalón por encima debido a su mejor diferencia de goles (-2 contra -4). El "Lobo" también está urgido de una victoria ya que hace tres fechas que no lo consigue, con dos derrotas y un empate. En su última presentación, igualó sin goles ante Chaco For Ever, en Resistencia.

Cambios

Para el duelo de esta noche en Jujuy, Grelak tiene previsto realizar al menos dos cambios con respecto al equipo que viene de caer la fecha pasada ante Ferro. Una será en el arco, ya que se producirá el debut en Mitre del uruguayo Kevin Larrea, quien además tendrá su debut absoluto en el fútbol argentino. El que le dejará su lugar será Joaquín Ledesma, quien atajó en los once partidos que el equipo disputó esta temporada.

La otra variante de Grelak será en ofensiva, con el regreso de Santiago Rosales, ya totalmente recuperado de un estado gripal, en reemplazo de Gabriel Ramírez.