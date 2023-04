Lingard fue imparable y se quedó con el Gran Premio Autonomía Provincial

27/04/2023 - 22:58 Deportivo

El hipódromo local vivió ayer una gran jornada de fiesta, en el Día de la Autonomía Provincial, jornada en la cual celebró además un nuevo aniversario. Con 26 competencias de altísimo nivel, el mejor turf tuvo una cita inolvidable. El ejemplar Lingard se quedó con el Gran Premio Autonomía Provincial, la prueba más importante del día que se desarrolló sobre 1.700 metros.

Segundo finalizó Prohibition y tercero, Roman The Mad. El resto de las posiciones de este Gran Premio fueron: 4) Falling For You; 5) Golpe Final; 6) Don Mágico; 7) Mclain; 8) Pertinax Joy; 9) Solo Quiereme; 10) Leopolis y 11) Chiovere.

La jornada dio inicio cerca de las 8.30 de la mañana y se extendió hasta las 21.30. Un gran marco de público se llegó hasta un Hipódromo 27 de Abril que convocó a una de las jornadas más esperadas del año en lo que respecta a la provincia y a la región.

Grandes exponentes de diferentes ciudades se llegaron hasta la "Madre de Ciudades" para ser protagonistas de una cartelera de competencias que ofreció todo tipo de carreras, en diferentes distancias.

Todas tuvieron diferentes matices y deleitaron a miles de santiagueños que volvieron a acompañar en gran número en el coliseo mayor de la provincia en lo que respecta al turf. Así, esta gran jornada entró en la historia.

Todos los ganadores

Estos fueron los ganadores de la jornada:

Premio Pedro León Gallo, (sobre 500 metros): 1) Scarface.

Premio Aniversario Escuela de Equinoterapia, (sobre 500 metros): 1) Salukera.

Premio General Antonino Taboada, (sobre 500 metros): 1) Don Peto.

Premio Francisco de Uriarte, (sobre 400 metros): 1) Acertivo.

Clásico Combate de Los Palmares, (sobre 400 metros): 1) Free Snow.

Premio Coronel Lorenzo Lugones, (sobre 400 metros): 1) April Season.

Premio Mongol King (Autonomía 1978), (sobre 400 metros): 1) Gran Hit.

Especial 27 de Abril de 1820, (sobre 400 metros): 1) Don Mario.

Clásico Gabriel Mariano Llavar, (sobre 400 metros): 1) El Nano

Especial 130° Aniversario Ciudad de Clodomira, (sobre 800 metros): 1) Don Ignacio.

Premio Coronel J. F. Borges, (sobre 1.000 metros): 1) Mr. Finnegan.

Premio Sarfo, (sobre 1.300 metros): 1) Coubert.

Premio "Especial Unión de Trabajadores del Turf y Afines" (sobre 1.200 metros): 1) Shield Me.

Gran Premio Autonomía Provincial 2023, (sobre 1.700 metros): 1) Lingard.

Clásico Velocidad David Lucas Tarchini, (sobre 1.100 metros): 1) Machination.

Premio Día del Animal 29/04, (sobre 1100 metros): 1) Cómico Key.

Clásico 130° Aniversario Ciudad de Clodomira, (sobre 350 metros): 1) Miguel Ángel.

Clásico Alberto Suárez, (sobre 310 metros): 1) Don Pedro.

Clásico Brigadier General Juan Felipe Ibarra, (sobre 300 metros): 1) Chisme.

Especial Coronel Juan Manuel Dorrego, (sobre 330 metros): 1) Mr. Picu.

Clásico Int. Qm. Brigadier J. M. de Rosas, (sobre 300 metros): 1) Sin Piedad.

Especial Fotografías Nelson Díaz, (sobre un total de 320 metros): 1) Alfonso.

Premio: Pozo de Vargas, (sobre 330 metros): 1) Anguilino.

Premio Pacto de Vinará, (sobre 300 metros): 1) Antonieta Planet.

Premio Día de la Cultura Quichua, (sobre un total de 300 metros): 1) Despreciada.

Premio Día Mundial del Libro, ( se corrió sobre un total de 220 metros): 1) Turquita.