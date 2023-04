Agenda deportiva: horarios y dónde ver los partidos de este sábado 29 de abril

29/04/2023 - 08:50 Deportivo

SÁBADO 29 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Vélez vs San Lorenzo TNT SPORTS

16:30 Gimnasia (LP) vs Tigre TV PUBLICA

19:00 Banfield vs Barracas Central TNT SPORTS

19:00 Instituto vs Central Cba (SdE) ESPN Premium

21:30 Boca Juniors vs Racing Club TNT SPORTS





PREMIER LEAGUE

08:30 Crystal Palace vs West Ham United ESPN 2 STAR +

11:00 Brentford vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Brighton vs Wolverhampton STAR +





BUNDESLIGA

10:30 Colonia vs Friburgo STAR +

10:30 Union Berlin vs B. Leverkusen ESPN 2 STAR +

10:30 Frankfurt vs Augsburgo STAR +

10:30 RB Leipzig vs Hoffenheim STAR +

10:30 Stuttgart vs Monchengladbach STAR +

13:30 Schalke 04 vs Werder Bremen ESPN 3 STAR +





LIGA DE ESPAÑA

11:15 Elche vs Rayo Vallecano DIRECTV SPORTS

13:30 Real Madrid vs Almeria ESPN STAR +

16:00 Barcelona vs Betis DIRECTV SPORTS





LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Lille vs AC Ajaccio STAR +





SERIE A

13:00 Roma vs Milan STAR +

15:45 Torino vs Atalanta ESPN 2 STAR +





NBA - PLAYOFFS

21:30 Denver Nuggets vs. Phoenix Suns ESPN 2 STAR +





PRIMERA NACIONAL

15:00 Brown (A) vs Ind Rivadavia TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Madryn vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. Unidos vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:35 Estudiantes (BA) vs Dep. Maipu TYC SPORTS PLAY

18:35 Quilmes vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY





COPA DE FRANCIA

16:00 Nantes vs Toulouse





NBA

13:30 Playoffs STAR +

16:00 Playoffs STAR +

18:30 Playoffs STAR +





NFL (FÚTBOL AMERICANO)

13:00 Drafts STAR +





PRIMERA "B"

15:30 Acassuso vs Cañuelas

15:30 Argentino (M) vs Comunicaciones

15:30 San Miguel vs Dep. Armenio





TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. San Luis STAR +

15:10 Buenos Aires vs. Newman STAR +

15:10 SIC vs. CUBA STAR +

15:10 La Plata vs. Pucará STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. CASI STAR +

15:30 Alumni vs. Belgrano Athletic ESPN 3 STAR +





BRASILEIRAO

16:30 Coritiba vs Sao Paulo STAR +

16:30 Fortaleza vs Fluminense STAR +

18:30 Palmeiras vs Corinthians STAR +

18:30 Bragantino vs Cruzeiro STAR +

18:30 Santos vs America MG STAR +

21:00 Atl. Mineiro vs Paranaense STAR +





LIGA NACIONAL

20:00 Riachuelo vs. Olímpico BASQUET PASS TV

20:00 La Unión vs. Obras BASQUET PASS TV





F1 - GP DE AZERBAIJAN

10:30 Sprint Race STAR +





RESERVA

11:00 Central Cba (SdE) vs Instituto LPF AFA

11:00 Racing Club vs Boca Juniors LPF AFA





ATP MASTERS 1000 - MADRID

11:15 Segunda ronda ESPN Extra STAR +





HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 U. La Plata vs. Ciudad B STAR +





HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

14:00 Lomas vs. Belgrano Athletic STAR +





PRIMERA C

15:30 Victoriano Arenas vs Gral. Lamadrid

20:00 Laferrere vs San Martin (B)





PRIMERA D

15:30 El Porvenir vs Mercedes

15:30 Lugano vs Central Ballester





SUPER RUGBY AMERICAS

19:00 Selknam vs. Dogos XV ESPN 3 STAR +





MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

19:00 San Francisco Giants vs. San Diego Padres STAR +