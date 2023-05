VIDEO | Brutal caída de una ciclista santiagueña que terminó con lesiones varias

30/04/2023 - 23:43 Deportivo

La ciclista santiagueña Belén Buena sufrió una terrible caída durante una competencia de pista en Tucumán y ahora se recupera en esta ciudad donde deberá guardar reposo por varios días, producto de lesiones varias.

"Aqui estamos a pesar de los golpes y la fuerte caída, ya en casa. Quiero agradecer a los que me dieron una mano y se preocuparon, a los que me mandaron mensajes preguntando cómo estoy. Golpe fuerte en la cabeza, clavícula, y raspones. Gracias a mis padres, a mis compañeros de equipo y a todos por sus muestras de cariño. Ya volveremos cuando Dios lo disponga", escribió la pedalista en sus redes sociales donde además se puede ver el video que filmó su papá en el momento del accidentado sprint final de la carrera.

Belén venía de participar ayer en el Campeonato Nacional de pista en la ciudad de Quimilí donde finalizó quinta en la categoría Mayores y mañana tenía previsto intervenir en otra prueba en la ciudad de Salta.

Sobre el accidente de hoy, la ciclista santiagueña comentó que todo se dio en el sprint final y que la caída se produjo luego de que se le desprendiera el tubo de su bicicleta. "Caí con el hombro y la cabeza. muchos raspones. Me hicieron una placa en teoría no hay fractura, pero me voy a hacer otra aquí porque no estoy segura", expresó Belén cuando habló con EL LIBERAL.